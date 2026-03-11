Con éxito cierra proyecto de Fermentacafé en Nariño

Pasto-Nariño

Con logros importantes para la investigación y mejora de la calidad del café cerró el proyecto Fermentacafé, liderado por el grupo ESLINGA con el semillero de investigación GIBBS de la Universidad Cooperativa de Colombia (Campus Pasto).

La iniciativa que surgió de unir el conocimiento ancestral de los caficultores de la región con la precisión de la biotecnología y la ingeniería de procesos y los bioprocesos, contó con una inversión histórica del Sistema General de Regalías y en alianza con la Gobernación de Nariño y la Universidad Federal de Paraná (Brasil), logró decodificar la ‘huella química’ del grano.

El proyecto ha permitido entender el microbiota y controlar la fermentación, dotando a los municipios de La Unión, Arboleda y Buesaco con laboratorios de última generación avaluados en miles de millones de pesos.

Inversión en Tecnología

Los resultados en materia de tecnología a través de este proyecto se desarrollaron de la siguiente manera

• $1.400 millones: Invertidos en el Laboratorio de Ingeniería de Procesos.

• 4 laboratorios de perfilación y calidad: Con una inversión de $90 millones cada

uno, replicados en instituciones educativas y nodos estratégicos.

Alcance Técnico y Científico

• 1.200 análisis fisicoquímicos de cromtografía líquida y gaseosa acoplada a

Masas.

• 700 sesiones de captación profesional.

• 200 análisis sensoriales profundos para caracterizar la identidad del café Nariñense.

Dentro del impacto Social entre los resultados se destaca: la creación de una propia marca de café ‘Alma joven’ por parte de los estudiantes de bachillerato del colegio Veracruz del municipio de Buesaco.

Gracias a la transferencia de conocimiento del grupo ESLING semillero de investigación Gibbs, los productores participantes ya están destacando en concursos de “La Mejor Taza de Café”, logrando perfiles sensoriales que compiten en los mercados más exigentes a nivel global.