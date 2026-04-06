El Consejo Nacional Electoral adelanta acompañamiento técnico a agrupaciones políticas en Nariño

Pasto-Nariño

El Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrolló en Pasto una jornada con representantes de agrupaciones políticas en el departamento de Nariño, con el fin de fomentar procesos para garantizar transparencia, eficiencia y confiabilidad del proceso electoral.

Durante este ejercicio, se contó con siete agrupaciones políticas, de las cuales tres hicieron presencia activa en territorio, lo que permitió dinamizar la participación de actores electorales y fortalecer la implementación de herramientas tecnológicas en campo.

Como resultado de este trabajo, se logró la puesta en funcionamiento de una plataforma tecnológica para el registro de actores electorales, mediante la cual se realizó por primera vez el cargue de información directamente en el sistema administrado por el CNE, optimizando el proceso y reduciendo la intermediación de otras entidades.

Según Luis Carlos España, del equipo territorial en Nariño, esta herramienta permitió agilizar la postulación de actores electorales a través de perfiles diferenciados como usuario auxiliar y usuario maestro, facilitando el control y la organización por parte de las agrupaciones políticas. Así mismo, contribuyó a disminuir riesgos operativos, evitar retrasos y garantizar mayor celeridad en cada una de las etapas del proceso.

“De igual manera, la plataforma fortaleció los mecanismos de verificación y transparencia, al permitir validar la autenticidad de las credenciales en tiempo real. Este proceso estuvo disponible no solo para las agrupaciones políticas, sino también para la Fuerza Pública y la ciudadanía en general”, indicó Luis Carlos España.

El acompañamiento técnico en territorio permitió, además, la apropiación de estas herramientas digitales, promoviendo su uso adecuado y generando mayor confianza en el desarrollo del proceso electoral.