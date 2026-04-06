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06 abr 2026 Actualizado 11:35

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Medellín

Transmisión en VIVO de 6AM/W desde el Parque Biblioteca de Belén en Medellín

El equipo dirigido por Julio Sánchez Cristo está transmitiendo su programación informativa desde la comuna 16 de Medellín.

Transmisión en VIVO de 6AM/W en Medellín.

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Transmisión en VIVO de 6AM/W en Medellín.

Caracol Radio

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Este lunes 6 de abril, 6AM/W de Caracol Radio tendrá una transmisión especial en vivo desde el Parque Biblioteca de Belén, ubicado en la comuna 16 de Medellín.

El equipo liderado por Julio Sánchez Cristo, junto a Marcela Puentes y Jorge Espinoza tendrá el acompañamiento de Juan Carlos Higuita como director regional. En este espacio se realizará la emisión nacional desde las 5:00 a.m. hasta las 12:00 del mediodía, con una programación que incluirá los principales hechos noticiosos del país y del mundo.

Además del cubrimiento informativo, la transmisión contará con invitados especiales y una agenda cultural desde este espacio emblemático de la ciudad, resaltando iniciativas sociales y comunitarias en Medellín.

Más sobre el Parque Biblioteca de Belén

El Parque Biblioteca de Belén, escenario de esta emisión, es un referente urbano y cultural construido en el corazón del barrio Belén, lugar donde funcionaban antiguamente instalaciones de la Sijín y una estación de Policía.

Su diseño arquitectónico fue desarrollado gracias a la cooperación entre Colombia y Japón, en el marco del Diálogo Académico Japón-Colombia, con el aporte del gobierno japonés y la participación del arquitecto Hiroshi Naito, reconocido internacionalmente por su trabajo en proyectos urbanos y paisajísticos.

El proyecto busca rescatar lo mejor de las culturas occidentales y orientales, consolidando el espacio público en un lugar de encuentro cultural, de entretenimiento y de transformación social.

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