Transmisión en VIVO de 6AM/W desde el Parque Biblioteca de Belén en Medellín

Medellín

Este lunes 6 de abril, 6AM/W de Caracol Radio tendrá una transmisión especial en vivo desde el Parque Biblioteca de Belén, ubicado en la comuna 16 de Medellín.

El equipo liderado por Julio Sánchez Cristo, junto a Marcela Puentes y Jorge Espinoza tendrá el acompañamiento de Juan Carlos Higuita como director regional. En este espacio se realizará la emisión nacional desde las 5:00 a.m. hasta las 12:00 del mediodía, con una programación que incluirá los principales hechos noticiosos del país y del mundo.

Además del cubrimiento informativo, la transmisión contará con invitados especiales y una agenda cultural desde este espacio emblemático de la ciudad, resaltando iniciativas sociales y comunitarias en Medellín.

Más sobre el Parque Biblioteca de Belén

El Parque Biblioteca de Belén, escenario de esta emisión, es un referente urbano y cultural construido en el corazón del barrio Belén, lugar donde funcionaban antiguamente instalaciones de la Sijín y una estación de Policía.

Su diseño arquitectónico fue desarrollado gracias a la cooperación entre Colombia y Japón, en el marco del Diálogo Académico Japón-Colombia, con el aporte del gobierno japonés y la participación del arquitecto Hiroshi Naito, reconocido internacionalmente por su trabajo en proyectos urbanos y paisajísticos.

El proyecto busca rescatar lo mejor de las culturas occidentales y orientales, consolidando el espacio público en un lugar de encuentro cultural, de entretenimiento y de transformación social.