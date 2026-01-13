PRISA MEDIA hace historia en Colombia con el lanzamiento de la nueva Caracol Radio

— Felipe Cabrales, CEO de PRISA Media América y presidente de Caracol Radio.

PRISA MEDIA es la empresa líder en información en el mundo de habla hispana. En Colombia, inspirados por esa visión, damos un paso decisivo: Caracol Radio y W Radio se integran bajo una sola marca, consolidando su posición como la plataforma informativa y de conversación más influyente del país, con el mayor alcance y relevancia de la historia de Colombia. Con 78 años de historia, como la primera cadena radial colombiana, Caracol Radio amplía su presencia en el aire y en el ecosistema digital para acompañar a los colombianos donde estén, en todos los momentos del día. Contamos con la cobertura más grande de Colombia, con presencia en más de 76 estaciones radiales en 37 ciudades y más de 25 departamentos, conectando a millones de personas todos los días, dentro y fuera del territorio nacional.

Esta nueva etapa se desarrolla bajo la dirección editorial de Roberto Pombo, con un foco claro: periodismo con criterio, conversación con impacto y contenidos que no solo informan, sino que ayudan a entender el país y el mundo.

Los hitos clave en esta nueva Caracol son:

1. 6AM/W con Julio Sánchez.

El programa más importante del periodismo en Colombia, que define la agenda nacional, entra en una nueva fase: Julio Sánchez Cristo dirige, a partir de hoy, 6AM/W con la mejor mesa periodística del país, acompañado por Jorge Espinosa, Juan Diego Alvira, Felix de Bedout, Marcela Puentes, Daniel Coronell, Liche Duran y Juan Pablo Calvás. Un equipo sin precedentes por experiencia, diversidad de miradas y capacidad de análisis, que reafirma la vocación de programar, explicar, contextualizar y abrir conversaciones relevantes todos los días.

6AM/W con Julio Sánchez. Ampliar

2. Proyección internacional: Una frecuencia FM en Estados Unidos.

En línea con esta visión global, Caracol Radio regresa a Estados Unidos en alianza con SBS, Spanish Broadcasting System, el grupo de radio hispana más importante de ese país. A partir de hoy, 13 de enero, lanzaremos Caracol América 106.3 FM en el sur de la Florida, como una nueva referencia informativa en español, combinando programación originada en Colombia y en Estados Unidos, conectando con una audiencia hispana que crece y sobreindexa en consumo digital y multiplataforma.

3. Programación y talento: una parrilla pensada como sistema.

Gustavo Gómez Córdoba: Uno de los grandes referentes del periodismo colombiano asume la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa Media.

• Noticiero del Mediodía: conducido por Juan Diego Alvira y Vanessa de la Torre, combina reportería, análisis y conversación, llevando la información a donde están los colombianos: en la calle, en el día a día y en contacto directo con la realidad del país.

• Dos Puntos: Vanessa de la Torre encabeza un formato informativo centrado en contexto, análisis y debate con una dosis de cultura, acompañada por Juan Fraile, Antonio Casale y Michelle Arévalo.

• La Luciérnaga: el programa líder de las tardes en Colombia por más de 35 años, suma al equipo liderado por Gabriel de las Casas al periodista Juan Fraile y su perspectiva de país. Con una mirada fresca y aguda de la realidad nacional, La luciérnaga consolida la promesa de que la realidad supera a la ficción.

• Hora 20 – El país (7:00 p. m.): El programa de debate más influyente de Colombia, inicia una nueva etapa en colaboración con el diario El País América, sumando una mirada internacional a la discusión de los grandes temas nacionales.

• AS Mundial: el primer programa deportivo verdaderamente global de PRISA MEDIA, con referentes y grandes talentos de Iberoamérica, entre España, México, Chile, Colombia, Argentina y Estados Unidos, con el respaldo de una red de corresponsales en las principales plazas futboleras del mundo.

4. Deportes: Liderazgo global en el año del Mundial 2026:

A nuestro liderazgo histórico en deportes y fútbol, se suman refuerzos de primer nivel en Colombia: Antonio Casale y Campo Elías Teherán. Caracol Radio reafirma y mantiene su liderazgo deportivo con los mejores talentos y el cubrimiento de los principales eventos deportivos de 2026.

5. Influencia multiplataforma y pensamiento de largo plazo:

El periodismo de influencia no vive en un solo canal. Los contenidos se escuchan en el aire, viajan en los bolsillos y se ven en todas las pantallas, manteniendo intactos el rigor, el criterio editorial y la independencia que han definido a esta casa. En este marco, PRISA MEDIA Colombia lanza PRISA Inspira, un think tank de ideas, conversación pública y eventos, bajo el liderazgo de Alejandro Santos Rubino, orientado a poner a pensar y conversar al país sobre los grandes temas que definen la democracia y el futuro.

6. Música y entretenimiento: la oferta más grande y diversa de la radio en Colombia:

Tenemos la oferta musical más amplia del país, con contenidos que cubren todos los géneros, generaciones y momentos del día. Nuestras marcas, Tropicana, Bésame, Radioacktiva, y Los40, única marca global con presencia en más de 12 países, multiplican los puntos de contacto con la audiencia y refuerzan el vínculo emocional que históricamente nos caracteriza.

Esta nueva etapa responde a una decisión estratégica: hacer más fuerte lo que ya era influyente. Con el mejor talento periodístico del país, una visión clara de futuro y una capacidad real de acompañar a la audiencia en todos los canales, PRISA MEDIA Colombia reafirma su liderazgo como la gran plataforma de información, opinión y conversación de Colombia.

Caracol Radio, Juntos, más compañía.