PRISA MEDIA hace historia en Colombia con el lanzamiento de la nueva Caracol Radio
“Estamos transformando el lenguaje de la radio en Colombia, liderando el lanzamiento del ecosistema informativo más grande y relevante de la historia de los medios en nuestro país.”
— Felipe Cabrales, CEO de PRISA Media América y presidente de Caracol Radio.
PRISA MEDIA es la empresa líder en información en el mundo de habla hispana. En Colombia, inspirados por esa visión, damos un paso decisivo: Caracol Radio y W Radio se integran bajo una sola marca, consolidando su posición como la plataforma informativa y de conversación más influyente del país, con el mayor alcance y relevancia de la historia de Colombia. Con 78 años de historia, como la primera cadena radial colombiana, Caracol Radio amplía su presencia en el aire y en el ecosistema digital para acompañar a los colombianos donde estén, en todos los momentos del día. Contamos con la cobertura más grande de Colombia, con presencia en más de 76 estaciones radiales en 37 ciudades y más de 25 departamentos, conectando a millones de personas todos los días, dentro y fuera del territorio nacional.
Esta nueva etapa se desarrolla bajo la dirección editorial de Roberto Pombo, con un foco claro: periodismo con criterio, conversación con impacto y contenidos que no solo informan, sino que ayudan a entender el país y el mundo.
Los hitos clave en esta nueva Caracol son:
1. 6AM/W con Julio Sánchez.
El programa más importante del periodismo en Colombia, que define la agenda nacional, entra en una nueva fase: Julio Sánchez Cristo dirige, a partir de hoy, 6AM/W con la mejor mesa periodística del país, acompañado por Jorge Espinosa, Juan Diego Alvira, Felix de Bedout, Marcela Puentes, Daniel Coronell, Liche Duran y Juan Pablo Calvás. Un equipo sin precedentes por experiencia, diversidad de miradas y capacidad de análisis, que reafirma la vocación de programar, explicar, contextualizar y abrir conversaciones relevantes todos los días.
2. Proyección internacional: Una frecuencia FM en Estados Unidos.
En línea con esta visión global, Caracol Radio regresa a Estados Unidos en alianza con SBS, Spanish Broadcasting System, el grupo de radio hispana más importante de ese país. A partir de hoy, 13 de enero, lanzaremos Caracol América 106.3 FM en el sur de la Florida, como una nueva referencia informativa en español, combinando programación originada en Colombia y en Estados Unidos, conectando con una audiencia hispana que crece y sobreindexa en consumo digital y multiplataforma.
3. Programación y talento: una parrilla pensada como sistema.
Gustavo Gómez Córdoba: Uno de los grandes referentes del periodismo colombiano asume la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa Media.
• Noticiero del Mediodía: conducido por Juan Diego Alvira y Vanessa de la Torre, combina reportería, análisis y conversación, llevando la información a donde están los colombianos: en la calle, en el día a día y en contacto directo con la realidad del país.
• Dos Puntos: Vanessa de la Torre encabeza un formato informativo centrado en contexto, análisis y debate con una dosis de cultura, acompañada por Juan Fraile, Antonio Casale y Michelle Arévalo.
• La Luciérnaga: el programa líder de las tardes en Colombia por más de 35 años, suma al equipo liderado por Gabriel de las Casas al periodista Juan Fraile y su perspectiva de país. Con una mirada fresca y aguda de la realidad nacional, La luciérnaga consolida la promesa de que la realidad supera a la ficción.
• Hora 20 – El país (7:00 p. m.): El programa de debate más influyente de Colombia, inicia una nueva etapa en colaboración con el diario El País América, sumando una mirada internacional a la discusión de los grandes temas nacionales.
• AS Mundial: el primer programa deportivo verdaderamente global de PRISA MEDIA, con referentes y grandes talentos de Iberoamérica, entre España, México, Chile, Colombia, Argentina y Estados Unidos, con el respaldo de una red de corresponsales en las principales plazas futboleras del mundo.
4. Deportes: Liderazgo global en el año del Mundial 2026:
A nuestro liderazgo histórico en deportes y fútbol, se suman refuerzos de primer nivel en Colombia: Antonio Casale y Campo Elías Teherán. Caracol Radio reafirma y mantiene su liderazgo deportivo con los mejores talentos y el cubrimiento de los principales eventos deportivos de 2026.
5. Influencia multiplataforma y pensamiento de largo plazo:
El periodismo de influencia no vive en un solo canal. Los contenidos se escuchan en el aire, viajan en los bolsillos y se ven en todas las pantallas, manteniendo intactos el rigor, el criterio editorial y la independencia que han definido a esta casa. En este marco, PRISA MEDIA Colombia lanza PRISA Inspira, un think tank de ideas, conversación pública y eventos, bajo el liderazgo de Alejandro Santos Rubino, orientado a poner a pensar y conversar al país sobre los grandes temas que definen la democracia y el futuro.
6. Música y entretenimiento: la oferta más grande y diversa de la radio en Colombia:
Tenemos la oferta musical más amplia del país, con contenidos que cubren todos los géneros, generaciones y momentos del día. Nuestras marcas, Tropicana, Bésame, Radioacktiva, y Los40, única marca global con presencia en más de 12 países, multiplican los puntos de contacto con la audiencia y refuerzan el vínculo emocional que históricamente nos caracteriza.
Esta nueva etapa responde a una decisión estratégica: hacer más fuerte lo que ya era influyente. Con el mejor talento periodístico del país, una visión clara de futuro y una capacidad real de acompañar a la audiencia en todos los canales, PRISA MEDIA Colombia reafirma su liderazgo como la gran plataforma de información, opinión y conversación de Colombia.
Caracol Radio, Juntos, más compañía.