Tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17: Así quedó Colombia tras su debut ante Ecuador

La Selección Colombia Sub-17 inició su camino en el Sudamericano de la categoría con un empate sin goles frente a Ecuador, en un compromiso que dejó más dudas que certezas en el equipo dirigido por Fredy Hurtado. Aunque el marcador se mantuvo en cero, el desarrollo del juego evidenció dificultades en la generación de ideas y en la definición.

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El conjunto colombiano tuvo una oportunidad importante para quedarse con los tres puntos, especialmente en el segundo tiempo, cuando Ecuador se quedó con un jugador menos tras una expulsión. Sin embargo, lejos de aprovechar la superioridad numérica, fue el equipo ecuatoriano el que mostró mayor orden e incluso generó peligro en algunos tramos del partido.

La opción más clara para Colombia llegó en los minutos finales, con un remate de cabeza que terminó estrellándose en el palo, ahogando el grito de gol. A pesar de algunos intentos, la falta de contundencia y claridad en ataque terminó pasando factura en el debut.

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Con este resultado, el grupo A comienza a tomar forma y deja a Colombia con la necesidad de sumar victorias en lo que resta de la fase. El calendario no da respiro. Colombia volverá a la cancha el martes 7 de abril a las 6:00 p.m. frente a Chile , en un duelo clave para sus aspiraciones. Posteriormente, se medirá ante Uruguay el jueves 9 de abril a las 3:00 p.m ., y cerrará la fase de grupos contra Paraguay el domingo 12 de abril a las 6:00 p.m.

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En el cierre más reciente de la jornada, Uruguay y Paraguay igualaron 1-1 en un duelo parejo, resultado que mantiene la tabla del grupo A aún más apretada y deja a todas las selecciones con opciones abiertas en la lucha por la clasificación.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo A