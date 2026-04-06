“Se sentía un poco mal”: Luis Díaz se pronuncia sobre James Rodríguez tras su problema de salud

El delantero colombiano Luis Díaz se refirió al estado de salud de su compañero y capitán James Rodríguez, quien recientemente atravesó un cuadro de deshidratación que obligó a su hospitalización tras la derrota de Colombia frente a Francia en la pasada fecha FIFA.

Le puede interesar: Prensa asegura que RD Congo buscar nacionalizar jugadores de clubes europeos para el Mundial 2026

En diálogo con ESPN, el atacante guajiro reconoció que notó a James afectado luego del compromiso . “Lo vi un poco mal después del partido, se sentía un poco mal, creo que con una intoxicación o algo así, pero no tengo detalles y ojalá esté muy bien, se recupere pronto”, expresó, mostrando preocupación por la condición de su compañero.

También le interesa: “Jugadores de muchísimo talento”: Arbeloa y su elogio que apunta a Luis Díaz y Michael Olise

Desde el entorno del jugador, su club, Minnesota United FC, ha informado que el mediocampista avanza en su recuperación bajo supervisión médica. El entrenador Cameron Knowles explicó que el colombiano se encuentra en reposo y bajo monitoreo constante, con la intención de reintegrarlo progresivamente cuando su estado lo permita.

Lea aquí también: Reviva el golazo de Jhon Arias que pone al Palmeiras líder del Campeonato Brasileño

Más allá del momento físico, Díaz también se refirió a la actualidad deportiva del ‘10’, quien ha tenido poca participación en este inicio de temporada. Aun así, el extremo se mostró optimista respecto a su regreso: “Es el capitán, obviamente va a querer estar ahí, ayudando al equipo, manteniéndonos en sintonía para tratar de ayudar lo que más se pueda y él siempre está disponible. Va a querer jugar siempre, estando o no físicamente bien”.

Le interesa también: Vuelve Falcao: Millonarios define convocados para su debut en Sudamericana

Finalmente, el jugador del Liverpool confía en que James pueda recuperar su mejor versión en los próximos meses. “Esperemos que pueda retomar sus descansos bien, siga aprovechando lo que tiene en su equipo, que siga tomando el nivel que queremos todos. Él va a llegar bien”, concluyó en la entrevista con ESPN.