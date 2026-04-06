“Que no sigan, desde el mismo Gobierno, hostigándonos con la violencia verbal”: Miguel Uribe

A través de sus redes sociales, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño le pidió al Gobierno Nacional que garantice la seguridad de todos los aspirantes a suceder al presidente Gustavo Petro.

Además, recordó el magnicidio de su hijo Miguel Uribe Turbay, cuyo esquema de protección cuestionó.

“La protección para los candidatos presidenciales es de vital importancia, el Gobierno está obligado a darnos esa protección. A Miguel mi hijo, que era candidato, se la negaron y por eso lo mataron. Exigimos que el Gobierno nos proteja como debe ser y que no sigan, desde el mismo gobierno, hostigándonos con la violencia verbal”, dijo.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, atribuyó el debilitamiento del esquema de Miguel Uribe a decisiones del protegido

El pasado 25 de marzo de 2026, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, abordó en 6AM W de Caracol Radio las acusaciones sobre una presunta negligencia en la protección de Miguel Uribe Turbay, desmitiendo categóricamente las afirmaciones sobre solicitudes de reforzamiento en su esquema de seguridad y señalando que la fragmentación del mismo, “por decisión del protegido", fue un factor determinante en el debilitamiento de la seguridad.

“El doctor Miguel Uribe decidió fragmentar, dividir en dos el esquema, y eso nunca lo ha debido hacer él. Es decir, el decreto 1066 es claro en decir que, cuando se hace extensión al núcleo familiar, no se puede dividir el esquema ni se puede perder de vista que la persona a proteger y protegida es, digamos, como el objetivo fundamental”, dijo.

El funcionario detalló que la protección del núcleo familiar se realiza cuando el protegido está seguro, permitiendo que el esquema libre asista a la familia. Sin embargo, en el caso de Uribe Turbay, dijo que mientras él estaba con un solo escolta de la UNP y un policía un sábado (los otros policías estaban de descanso), la otra mitad del esquema “estaba a órdenes de la doctora Claudia (Tarazona) frente a la casa”.