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“¿Qué tiene que ver el gobierno de Venezuela en el magnicidio?”: viuda de Miguel Uribe Turbay

En diálogo con 6AW W de Caracol Radio, la viuda de Miguel Uribe habló del avance en las investigaciones sobre el magnicidio del senador y precandidato presidencial.

Al respecto, mencionó que se siente satisfecha por la labor de la Fiscalía General de la Nación, que esclareció que la Segunda Marquetalia ordenó el asesinato y condenó a varios responsables.

“Podemos tener un avance gigantesco en tiempo récord”, dijo.

Sin embargo, dijo que espera que todas las instancias que estuvieron involucradas en el asesinato de su esposo puedan ser judicializadas y paguen por sus actos.

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¿Qué tiene que ver el gobierno de Venezuela?

Tarazona se mostró confiada en que, en este mismo tiempo récord, se pueda conocer a fondo quiénes le dieron la orden a la Segunda Marquetalia para ejecutar el atentado.

“El dinero para el asesinato de Miguel, como el mismo alias ‘El Viejo’ lo dijo, provino de Venezuela. Entonces la pregunta y la incógnita que nos queda es: ¿que tuvo que ver el gobierno venezolano? ¿Qué tiene que ver el gobierno venezolano y con quién se reunió? En Venezuela tenían el nombre de Miguel sobre la mesa y salió el dinero para su asesinato, yo creo que eso es una pregunta que vamos a tener que conocer muy pronto la respuesta”, destacó.

En cuanto a la participación del ‘Zarco Aldinever’ en el asesinato del congresista del Centro Democrático, cuestionó que él hubiera sido designado, por el Gobierno Nacional, como gestor de paz y tuviera un salvoconducto para movilizarse por todo el país.

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Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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