Estos son algunos apagones que países han vivido en su historia: ¿Cuál fue su impacto económico?

La energía sigue siendo unos de los temas centrales de debate en la opinión pública hoy por hoy en Colombia debido a las dificultades que atraviesa.

Así, al hablar de todo el espectro energético en Colombia se vuelve inevitable no poner sobre la mesa el tema de los apagones que, entre otras cosas, no es ajeno al país, pues la Nación atravesó uno de estos en los 90.

Sin embargo, no ha sido el único país que ha padecido el efecto de un apagón y, por eso, en W Radio le hablamos sobre algunos casos recientes que dejaron sin luz a otros territorios.

¿Cuáles son los apagones más recientes que han ocurrido en el mundo?

Pues bien, son dos los apagones más recientes que han sacudida a algunas naciones del mundo. Se trata de las coyunturas que se vivieron en Ecuador y España.

El apagón en Ecuador

Causas: La principal razón de los cortes de energía fue una sequía prolongada que afectó a la generación hidroeléctrica, que representa alrededor del 72% de la matriz energética del país. La suspensión de las exportaciones de electricidad desde Colombia, también afectada por la sequía, exacerbó la crisis. Duración: Los cortes comenzaron el 23 de septiembre de 2024 y continuaron hasta diciembre de 2024. Demanda Racionada: Ecuador enfrenta un déficit de hasta 1,900 megavatios en el pico de demanda, con cortes que pueden durar hasta 10 horas diarias. Impacto Económico: Se estima que las pérdidas por cada hora de corte alcanzan $12 millones de dólares. Responsables: La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), una empresa estatal, es responsable de la generación de energía. El gobierno está implementando medidas para aumentar la capacidad de generación, pero los efectos no se verán inmediatamente.

Apagones en la península ibérica: España y Portugal

Causas: El apagón masivo fue un evento multifactorial. El informe final apuntó a una combinación de fallos técnicos como oscilaciones de frecuencia mal amortiguadas y una programación deficiente del sistema eléctrico. Se identificó una sobretensión en el sistema eléctrico, que generó una reacción en cadena de desconexiones que colapsaron la red.

En el momento del incidente, 70% de la energía provenía de fuentes solar y eólica. Esta alta dependencia no estaba respaldada por suficientes mecanismos de estabilidad en la red.

Duración: El apagón se produjo un lunes en abril de 2025 y dejó a millones de personas sin electricidad. Aunque la recuperación fue paulatina, gran parte del servicio se restableció durante la tarde del mismo día y en la madrugada del día siguiente (menos de 24 horas). Por ejemplo, en Portugal se restableció el 80% de la electricidad esa noche y el 99,16% de la demanda eléctrica peninsular se recuperó al día siguiente. Demanda Racionada: No se reportó una demanda racionada prolongada, sino una pérdida abrupta y masiva de suministro. En el momento del evento, la demanda eléctrica peninsular se vio comprometida, con recuperaciones que se midieron en porcentajes de la demanda total. Impacto Económico: El impacto fue significativo debido a la interrupción de la actividad. Las estimaciones de las pérdidas económicas se han contado en millones de euros, equivalentes a un día del Producto Interno Bruto (PIB) en algunas regiones afectadas. El Ministerio de Economía determinó pérdidas estimadas de 800 millones de euros. Las principales organizaciones empresariales mantienen una cifra mucho más elevada, de hasta 1.600 millones. El apagón afectó gravemente al sector retail, pues se paralizó la demanda, TPV inoperativos, compras de pánico de artículos de emergencia. También a los distribuidores y centros logísticos, hubo caída de sistemas de gestión (WMS), flujos manuales improvisados y retrasos. Finalmente, el transporte, se paralizó el transporte ferroviario y hubo caos en el transporte por carretera debido a la falta de semáforos.

Un común denominador: el impacto económico

Ahora, como se evidencia en estos casos y en los muchos más que hay alrededor de todo el mundo, el común denominador de un apagón de energía es dejar la consecuencia de los impactos económicos, pues se afecta a sus diferentes sectores ya que la luz es parte clave del proceso productivo de un país.

Teniendo en cuenta que Colombia no está exento de esto, desde Acolgen se informó cuál sería el costo económico que le significaría al país tener un apagón.

¿Cuál sería el impacto económico en Colombia de un apagón?

Y es que el sector de la energía es fundamental y transversal a todos los sectores porque la electricidad es una forma de energía esencial para el funcionamiento de casi todas las actividades humanas y económicas.

Se caracteriza por ser motor de la industria y la tecnología, permite la conexión con otros sectores, potencia el desarrollo social y pule la calidad de vida. Además, influye en la sostenibilidad y la transformación digital.

Por eso, según recogió Acolgen, el siguiente sería el impacto económico que tendría Colombia en caso de un apagón.

Fedesarrollo: Un estudio realizado por Fedesarrollo, un racionamiento similar al de los años 90, implicaría una contracción de la economía en 1,5 puntos porcentuales del PIB.

En el mismo estudio, un racionamiento como el de los años 90 conllevaría a la pérdida de 230 mil empleos, además de llevar a 203 mil personas a la pobreza y 102 mil personas a la pobreza extrema.

Banco de Bogotá: Un estudio del Banco de Bogotá (mayo 2024) estima que el costo de una hora al día de racionamiento de energía se ubica entre $175.000 millones y $204.000 millones.

El mismo estudio señala que los sectores más afectados serían manufactura, minería y comercio, los cuales representan 24% del PIB y 30% de los empleos del país.

Ahora, en diálogo con la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, dio un parte de tranquilidad explicando que en Colombia “tenemos un mecanismo que no ha dejado apagarnos a diferencia de lo que pasó en Ecuador”.

Ese mecanismo es el modelo de confiabilidad, “que todos lo pagamos en nuestra tarifa de energía. Eso nos ha permitido no tener apagones durante los últimos 30 años”.

“La lección es que lo que diseñamos para Colombia es muy bueno. Tenemos un Ferrari en diseño eléctrico, eso no quiere decir que el Ferrari no necesite un buen conductor y buenos repuestos. A nosotros nos están mirando de Brasil, de Chile, de Ecuador de por qué no nos hemos apagado y cuál ha sido el mercado de confiabilidad que nos ha permitido estar encendidos”, aseveró.