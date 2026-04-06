Procuraduría investiga a directora (e) de USPEC por contrato de alimentación en cárcel de Boyacá

La Procuraduría General de la Nación abrirá una investigación disciplinaria contra la exdirectora general (e) de la USPEC, Carmen Cecilia Simijaca Agudelo.

Cómbita

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra la exdirectora general (e) de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Carmen Cecilia Simijaca Agudelo, por posibles irregularidades en la ejecución de un contrato de alimentación destinado a las personas privadas de la libertad en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad El Barne, en Boyacá.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública busca establecer si existieron deficiencias en la continuidad del suministro de alimentos y si se omitieron medidas mínimas para garantizar los derechos fundamentales de los internos, quienes habrían dejado de recibir el servicio.

Por los mismos hechos, el ente de control también investiga a Tania María Buitrago González, exsubdirectora de Suministro de Bienes de la Dirección Logística de la USPEC, quien ejercía como supervisora del contrato y habría incumplido con el seguimiento y control de su ejecución.

El Ministerio Público ordenó la recolección de pruebas documentales para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habrían presentado las irregularidades, con el fin de esclarecer responsabilidades en el proceso disciplinario.