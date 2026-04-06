Precio del café en Colombia HOY 6 de abril de 2026: FNC reporta aumento en las estimaciones
La Federación Nacional de Cafeteros ha anunciados los precios por los que se comercializará el café en las principales ciudades del país este 6 de abril. Conozca las cotizaciones aquí.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para el lunes 6 de abril de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.
Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano.
Cuando la divisa estadounidense presenta alzas, los caficultores suelen recibir un mejor pago por su producto y así en viceversa.
Esto es muy importante a nivel de comercio exterior colombiano, ya que el café estima unos ingresos al país por cerca de los 5.400 millones de dólares totales, una cifra récord.
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Este es el precio del café en Colombia para HOY 6 de abril de 2026
De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes 6 de abril de 2026 se cotizará en $2,270,000 pesos (COP) por la compra de una carga de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.
Esta cifra representa una ligera alza en las cotizaciones, puesto que la carga se estimó en $2,240,000 pesos durante el cierre de la semana pasada.
Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.
A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.
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Este es el valor del grano de café en las principales ciudades del país este 6 de abril de 2026
Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para este 6 de abril de 2026 son:
- ARMENIA: Carga: 2,270,500 // Kilo: 18,164 // ARROBA: 227,050
- BOGOTÁ: Carga: 2,269,250 // Kilo: 18,154 // ARROBA: 226,925
- BUCARAMANGA: Carga: 2,268,875 // Kilo: 18,151 // ARROBA: 226,888
- BUGA: Carga: 2,271,250 // Kilo: 18,170 // ARROBA: 227,125
- CHINCHINÁ: Carga: 2,270,375 // Kilo: 18,163 // ARROBA: 227,038
- CÚCUTA: Carga: 2,268,375 // Kilo: 18,147 // ARROBA: 226,838
- IBAGUÉ: Carga: 2,269,625 // Kilo: 18,157 // ARROBA: 226,963
- MANIZALES: Carga: 2,270,375 // Kilo: 18,163 // ARROBA: 227,038
- MEDELLÍN: Carga: 2,269,625 // Kilo: 18,157 // ARROBA: 226,963
- NEIVA: Carga: 2,268,750 // Kilo: 18,150 // ARROBA: 226,875
- PAMPLONA: Carga: 2,268,500 // Kilo: 18,148 // ARROBA: 226,850
- PASTO: Carga: 2,268,500 // Kilo: 18,148 // ARROBA: 226,850
- PEREIRA: Carga: 2,270,375 // Kilo: 18,163 // ARROBA: 227,038
- POPAYÁN: Carga: 2,270,625 // Kilo: 18,165 // ARROBA: 227,063
- SANTA MARTA: Carga: 2,272,125 // Kilo: 18,177 // ARROBA: 227,213
- VALLEDUPAR: Carga: 2,269,750 // Kilo: 18,158 // ARROBA: 226,975
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