Barranquilla recibió más de 350 mil turistas en Semana Santa: conozca los sitios más visitados

Barranquilla vivió una Semana Santa con alta afluencia: un estimado de 352.800 personas visitaron la capital del Atlántico.

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De acuerdo con la Alcaldía, en el marco del cumpleaños de la ciudad, durante la Semana Santa el turismo fue un motor de desarrollo económico y social, generando más oportunidades para emprendedores e impulsando la creación de empleo, a través de escenarios que hoy dinamizan la economía y fortalecen su proyección.

El alcalde Alejando Char, a través de su cuenta de X, dijo que “¡Barranquilla se consolida como destino turístico! En Semana Santa, más de 352.000 visitantes se movilizaron y se dejaron conquistar por nuestros atractivos turísticos. Barranquilla sigue siendo el destino turístico elegido por miles de personas y, en su mes de cumpleaños, cada visita se convierte en un regalo: una forma de celebrar la ciudad con #212MÁS1 motivos que enamoran. Una vez más, le demostramos al mundo que definitivamente #BarranquillaEstáDeModa. ¡Gracias por recorrer nuestra ciudad!”.

Lugares emblemáticos como el Gran Malecón, la ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho y la Luna del Río se llenaron de turistas.

Movilidad y conectividad en aumento

Entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2026, la Terminal de Transportes registró la movilización de 277.804 pasajeros, lo que representa un crecimiento cercano al 5% frente al año anterior, evidenciando un mayor flujo de viajeros hacia la ciudad.

Por su parte, el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz reportó, con corte al sábado, 69.815 pasajeros movilizados, con una tendencia al alza que permitiría cerrar la temporada con más de 75.000 personas.

La ocupación hotelera en Barranquilla, según las cifras de Cotelco, registró datos importantes, el Jueves Santo estuvo en un 50% de ocupación, el viernes y sábado fue superior al 40%.

Semana Santa en cifras

Durante la Semana Santa, el Gran Malecón registró un flujo de más de 215.000 visitantes. Un estimado de 26.000 por día, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro de locales y turistas.

El viernes se posicionó como el día de mayor afluencia, alcanzando 36.343 visitantes.

A esta dinámica se suma el atractivo turístico la Luna del Río: del 29 de marzo al 5 de abril, más de 40.000 personas disfrutaron de una vista 360 de Barranquilla desde las alturas.

Por su parte, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín reportó un promedio de 2.900 visitantes diarios durante el mismo periodo. El domingo 5 de abril marcó el punto más alto de afluencia con 4.565, para un total acumulado de 23.171 personas en Semana Santa.

Más datos de turistas

En cuanto a la operación del bus turístico BAQ tour se estrenó con un total de 1.350 usuarios que disfrutaron de esta nueva experiencia durante toda la Semana Santa.

El flujo promedio de pasajeros diarios fue de 189, con un incremento en la demanda a partir del jueves, alcanzando 216 usuarios por día, por la incorporación del recorrido de las 6:00 p.m.

De igual forma, la operación del Riobús Karakalí, que alcanzó los 840 usuarios en toda la semana. Puerto Mocho registró una importante afluencia de visitantes durante la Semana Santa. Entre lunes y domingo, este destino recibió 18.977 personas, con un incremento del 12% en comparación con Semana Santa del año pasado.

El Museo a Cielo Abierto, en el Barrio Abajo, registró un total de 21.850 visitantes durante la Semana Mayor; teniendo como pico más alto el Domingo de Ramos con la realización de una nueva edición de Sabor Bajero.

El gasto promedio por turista se ubicó en $1.770.800, superando el promedio habitual del destino, y la satisfacción alcanzó una calificación de 4,9 sobre 5, lo que evidencia una alta percepción de calidad en la experiencia ofrecida por la ciudad.