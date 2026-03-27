Sellan piscinas de la Universidad del Atlántico: esta es la razón

Durante la tarde de este 26 de marzo se conoció que fueron selladas las piscinas de la Universidad del Atlántico por riesgo sanitario.

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La Secretaría de Salud de Puerto Colombia adelantó este proceso tras evidenciarse posibles riesgos sanitarios asociados al deterioro del agua y la falta de mantenimiento en el sistema, situación que ha generado preocupación entre la comunidad estudiantil.

La alerta fue encendida por Rosa Castillo, representante ante el Consejo de Bienestar Universitario, quien denunció que las condiciones del área de piscinas son críticas debido a la ausencia de contratos para su mantenimiento y tratamiento.

“Hoy probablemente la PETAR en la universidad está por fuera de servicio. Las piscinas están verdes, tienen algas. Yo coloqué una denuncia el día miércoles y ellos llegaron el día jueves a hacer la respectiva la respectiva revisión para ver si lo que habíamos denunciado coincidía”, dijo Castillo.

Finalmente, la representante estudiantil aseguró que la crisis no se limita al área de piscinas.

Señaló que la falta de contratación afecta múltiples dependencias, indicando que de aproximadamente 600 órdenes de prestación de servicios, solo cerca de 200 estarían activas en la actualidad.