Varios sectores sin luz en Barranquilla y Palmar de Varela este lunes, 6 de abril
La empresa Air-e Intervenida realizará diferentes labores preventivas.
La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que debdo a trabajos eléctricos se suspenderá el servicio de energía en diferentes sectores de Barranquilla y en el municipio de Palmar de Varela.
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Sectores sin luz en Barranquilla:
Personal técnico adelantará trabajos eléctricos en un sector del barrio Las Delicias, en el norte de Barranquilla, este lunes 6 de abril.
Las obras se llevarán a cabo en la calle 73B con la carrera 41B, lo cual obliga a suspender el suministro de energía en el sector, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
Por otra parte, en la carrera 31 con la calle 7, en el barrio Rebolo se realizará el cambio de aisladores, tensionamiento de red, labores de ramajeo y reposición de elementos eléctricos, entre las 8:16 de la mañana y las 5:00 de la tarde.
Sin luz en Palmar de Varela:
Para el caso de Palmar de Varela, se ejecutarán obras en dos frentes de trabajo. Inicialmente se cambiará un poste en el sector de las calles 7 a la 9 con la carrera 3, entre las 8:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde.
Adicionalmente, entre las 2:00 de la tarde y las 5:00 de la tarde, se retirará un poste en el sector de las calles 7 a la 10, entre las carreras 3 a la 10A en el barrio Los Ángeles.