Capturados cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo por tráfico y fabricación de armas

Andes, Antioquia

En operación dentro del marco de la estrategia, “Juntos por Antioquia”, se dieron cuatro capturas en zona rural del municipio de Andes, de la mano de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Estas capturas de los sujetos fueron en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Las autoridades lograron pues, impactar la red sicarial del grupo ilegal del Clan del Golfo capturando a un presunto comandante de la subestructura Edwin Román Velázquez Valleen ese municipio del suroeste antioqueño.

En primer lugar, uno de los capturados fue identificado como alias “Felipe”, de 34 años, nacido en el municipio de Andes y quien presuntamente era comandante de zona de la estructura. Poseía injerencia criminal también en el municipio de Jardín, en los corregimientos de Santa Inés y Santa Rita.

En simultáneo, se dieron las capturas de un hombre de 38 años, natural de La Tebaida en Quindío y se desempeñaba, presuntamente como punto y escolta de alias “Felipe”. Se registró que este posee procesos judiciales por secuestro simple y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Un segundo hombre de 37 años del municipio de Montería en Córdoba y una tercera persona de 20 años, de Apartadó, Antioquia, también fueron capturados por el cumplimiento de presuntas funciones de sicariato dentro de la estructura criminal.

Según el Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán Comandante Departamento de Policía Antioquia, junto con la captura, se incautaron cuatro armas de fuego: un subfusil Ingram M11 calibre 9mm, una pistola Pietro Beretta, dos revólveres Smith & Wesson y Colt, además de 84 cartuchos, cuatro proveedores y dos teléfonos celulares.

Se informa además por las autoridades que hay una importante afectación operacional y en las finanzas criminales, junto con un golpe a la red sicarial de la estructura del Clan del Golfo.

Un trabajo que se logra en articulación con la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, las autoridades continúan trabajando para fortalecer la seguridad en el departamento y ejercer justicia contra los grupos ilegales en especial, en el territorio del suroeste antioqueño.