La derecha no teme que Cepeda mienta, teme que lea en voz alta páginas que intentan quemar: Petro

Un nuevo capítulo entre el choque de la derecha y la izquierda colombiana, la sumó el presidente Gustavo Petro quien salió a defender a Manuel Cepeda, el padre del candidato presidencial Iván Cepeda, ante los cuestionamientos por parte del exmandatario Álvario Uribe Vélez.

Uribe aseguró que “Manuel Cepeda promovió la lucha armada de frente", y que su hijo, está buscando ocultar sus responsabilidades criminales incentivando el proyecto de la ‘Paz total’.