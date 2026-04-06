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06 abr 2026 Actualizado 15:27

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Política

La derecha no teme que Cepeda mienta, teme que lea en voz alta páginas que intentan quemar: Petro

El presidente defendió una vez más al candidato presidencial.

Gustavo Petro e Iván Cepeda. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya)

Gustavo Petro e Iván Cepeda. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya)

Gustavo Petro e Iván Cepeda. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya)

Un nuevo capítulo entre el choque de la derecha y la izquierda colombiana, la sumó el presidente Gustavo Petro quien salió a defender a Manuel Cepeda, el padre del candidato presidencial Iván Cepeda, ante los cuestionamientos por parte del exmandatario Álvario Uribe Vélez.

Uribe aseguró que “Manuel Cepeda promovió la lucha armada de frente", y que su hijo, está buscando ocultar sus responsabilidades criminales incentivando el proyecto de la ‘Paz total’.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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