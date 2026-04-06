Paloma Valencia alertó riesgos en elecciones presidenciales y solicitó vigilancia internacional

La candidata presidencial solicitó vigilancia internacional para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. / Foto: Suministrada

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, solicitó a la ONU, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Departamento de Estado de los Estados Unidos que realicen un acompañamiento especial a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

La petición se produce luego de la suspensión de órdenes de captura contra 23 cabecillas vinculados a organizaciones criminales, medida adoptada en el marco de la política de la ´Paz Total´. Según la candidata, esta decisión podría generar escenarios de presión en territorios donde operan estas bandas.

Lea también: “Quieren asesinarme, es un Gobierno criminal y Petro es el jefe de la mafia”: De la Espriella

A través de su cuenta de X, Valencia mencionó que el fortalecimiento de organizaciones ilegales estaría relacionado con la implementación de la política de ´Paz Total´ y señaló que esta medida “podría terminar siendo un mecanismo de presión para obligar a las personas a votar por su candidato”.

“En 2025, se registraron 698 secuestros, la cifra más alta desde el año 2006. Con la ´Paz Total´, Colombia retrocedió 20 años en la lucha contra este flagelo”, dijo Valencia.

De igual manera, informó que en este momento “Colombia tiene 27.000 hombres en armas” y que “en lo corrido del año van 2.231 homicidios, un incremento del 5% frente al año pasado”.

Finalmente, la candidata advirtió que, sin un seguimiento riguroso, el proceso electoral podría verse afectado tanto en su legitimidad como en las garantías para los ciudadanos.

Le puede interesar: “Abelardo de la Espriella es el caballo de Troya del Gobierno”: Sondra Macollins