“Abelardo de la Espriella es el caballo de Troya del Gobierno”: Sondra Macollins

A través de sus redes sociales, la candidata presidencial Sondra Macollins aseguró que la presencia de Abelardo de la Espriella en la contienda electoral tendría efectos políticos concretos. “Abelardo de la Espriella es el caballo de Troya del Gobierno. El único escenario donde Iván Cepeda termina beneficiado”, afirmó.

Además, planteó dudas sobre el desarrollo del proceso electoral. “¿Está Gustavo Petro interceptando a candidatos? ¿Hay candidatos ‘arreglando’ resultados por debajo de la mesa?”, cuestionó.

En una segunda comunicación, la candidata se refirió a las denuncias sobre supuestos vínculos entre el Gobierno y alias “Papá Pitufo” y pidió que se revelen todas las pruebas relacionadas con el caso. “Hay que hablarle de frente al país. Exigimos la publicación completa, sin ediciones, de todos los audios y pruebas”, señaló.

Asimismo, solicitó que se adelanten investigaciones independientes. “Pido una investigación inmediata e independiente de la Fiscalía y el Congreso”, escribió, y le exigió al presidente Gustavo Petro responder “con hechos y no atacando a los medios”.

Finalmente, Macollins advirtió que lo que está en juego tras estas denuncias es la credibilidad institucional. “Colombia no puede aceptar que el poder termine salpicado por redes de contrabando (…) es la confianza en el Estado lo que está en juego”, concluyó.

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