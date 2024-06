Alberto Gómez y el libro donde se puede escuchar el canto de cien aves del Quindío

ARMENIA

El noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia lo originamos desde el Jardín Botánico del Quindío ubicado en el municipio de Calarcá, donde su presidente y fundador Alberto Gómez Mejía habló sobre su nuevo libro “Cien aves en el Corazón de los Andes del Quindío”

Alberto Gómez explicó “El libro es el resultado de un trabajo de investigación de más de dos años y medio exactamente en el que yo he tratado de incorporar las aves que se dan en el departamento del Quindío, el Quindío tiene y esto es importante que la gente lo sepa, 1931 kilómetros cuadrados eso representa el 0,16 del territorio continental de Colombia, o sea, no llegamos ni al 1% de Colombia, Colombia tiene 1966 especies de aves. El Quindío el inventario van 593 o sea que en un territorio que no llega al 1% de Colombia está el 30% de las aves del país más diverso que es Colombia de cada cinco aves que hay en el mundo hay una volando en Colombia”

Hay que conocer lo nuestro, nuestras aves

Es una desproporción gigantesca que lamentablemente los colombianos desconocemos y los que quindianos tenemos 593 especies de aves, aquí esto podría ser el mayor motor de desarrollo económico al Quindío, sería el avistamiento de aves, hay 70 millones de avistados en el planeta, en Norteamérica no más hay 40 millones y estamos como dicen los campesinos a tiro de pedrada de Estados Unidos y podrían venir aquí, pero qué necesitamos, que la gente se entere, claro, qué es lo que hay aquí, si viene un australiano y le dice al niño, cómo se llama ese pajarito amarillo y no tiene ni idea, y de qué se alimenta, qué hay que decirle cuál es la dieta en donde se da todo, cómo es el canto, educar a toda la población hacer como le dije yo al gobernador Galvis hacer sitios de avistamiento en cada municipio.

El ave que está en la portada del libro,

El ave es el colibrí más bello del planeta se da únicamente en Quindío, Risaralda, Caldas y Tolima en la parte alta en páramo, los libros científicos son unos bodrios ilegibles entonces aquí yo cuento un cuento de quién describió ese esa ave cómo se llama el ave, porque se llama así, por ejemplo el barranquero, porque se llama barranquero, porque hace los nidos en los barrancos, quien la quien la puso, quién fue el que la describió que hacía ese señor uno encuentra ahí vaqueros gente que hacía piezas de vidrio para para oculistas una cantidad de personajes con una serie de actividades que se asombra uno y en resumen, trato de contar un cuento ameno.

Libro Cien Aves en el Corazón de los Andes del Quindío Foto Adrián Trejos

El Libro donde se puede escuchar el canto de las cien aves

La novedad es el código QR que trae cada foto de los de las aves que están en el libro y es el canto de las aves de cada una de las aves. Entonces, uno abre la página, ve la foto y al lado está el código QR le pone su celular, y sale el canto de cada una de las aves de las cien, está el canto de todas las 100 aves de Quindío está ahí en el libro.

Por ejemplo yo que vivo aquí en este jardín botánico a las 5:30 más lo va a estar de 5 y 40 de la mañana, llega un cucarachero y empieza a cantar y entonces yo tuve que grabarlo y venir a preguntarle al experto, y qué animalito es este y me parece un cucarachero, entonces ya aprendí que ese es el canto ya lo distingo cuando hacen avistamiento de aves cosa que me sorprendió a mí a veces sale uno con el experto en aves y le dice aquí ves el barranquero, aquí ves el azulejo, y de pronto canta uno y me dice allá está tal que es muy difícil de verlo, pero en el avistamiento no lo chulea, cuando lo escucha cantar porque lo distinguen el oído a los cantos de las aves .

Dónde adquirir el libro

Pueden adquirir el libro aquí en la en la taquilla del Jardín Botánico, es un libro barato porque ahora los libros son carísimos, pero y básicamente, pues es el único sitio de venta que tenemos, pero tenemos mucha ilusión de que de que el libro se agote y queremos decirle a la gente que venga antes de que se agote.

Las fotos

La gente va a encontrar las fotografías maravillosas de Alejandro Grajales que además tiene una cámara para que ustedes se asombren los oyentes, una cámara que enfoca el ave y la cámara se enfoca en el ojo del AVE automáticamente, o sea que sale de una nitidez perfecta.