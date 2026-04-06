La foto de la Semana Santa que causó polémica en Bucaramanga

Bucaramanga

Algunos sectores de la opinión pública criticaron a la alcaldía de Bucaramanga porque en un concierto financiado con recursos públicos, en medio de la Semana Santa, apareció en tarima el exmandatario local y hoy coordinador de regiones de la campaña del candidato a la presidencia de la República, Abelardo de La Espriella, Jaime Andrés Beltrán.

En la tarima también estuvo también el alcalde de esta capital, Cristian Portilla.

Uno de los columnistas de Vanguardia, el diario local, Óscar Jahir Hernández se preguntó: ¿Y cuándo suben a un dirigente de la campaña de Abelardo de La Espriella a una tarima pagada con los impuestos de la ciudad en medio de un evento público cómo se llama? ¿Casualidad? ¿Amor por la ciudad? ¿Unión en Cristo?

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Para el abogado Hernández, “esto si es lo que debería estar investigando la Procuraduría General de la Nación”.

El concierto del artista cristiano Alex Campos fue uno de los eventos de la estrategia denominada “BucaraSanta”, la programación cultural durante la Semana Santa.