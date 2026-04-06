Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 abr 2026 Actualizado 11:24

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

La foto de la Semana Santa que causó polémica en Bucaramanga

Ocurrió durante la noche del miércoles santo en medio del concierto de Alex Campos en “BucaraSanta”.

Alcaldía de Bucaramanga

Alcaldía de Bucaramanga

Alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

Algunos sectores de la opinión pública criticaron a la alcaldía de Bucaramanga porque en un concierto financiado con recursos públicos, en medio de la Semana Santa, apareció en tarima el exmandatario local y hoy coordinador de regiones de la campaña del candidato a la presidencia de la República, Abelardo de La Espriella, Jaime Andrés Beltrán.

En la tarima también estuvo también el alcalde de esta capital, Cristian Portilla.

Uno de los columnistas de Vanguardia, el diario local, Óscar Jahir Hernández se preguntó: ¿Y cuándo suben a un dirigente de la campaña de Abelardo de La Espriella a una tarima pagada con los impuestos de la ciudad en medio de un evento público cómo se llama? ¿Casualidad? ¿Amor por la ciudad? ¿Unión en Cristo?

Lea también: ¡OJO! Este lunes 6 de abril regresa el pico y placa a Bucaramanga con rotación

Para el abogado Hernández, “esto si es lo que debería estar investigando la Procuraduría General de la Nación”.

El concierto del artista cristiano Alex Campos fue uno de los eventos de la estrategia denominada “BucaraSanta”, la programación cultural durante la Semana Santa.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir