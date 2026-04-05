¡OJO! Este lunes 6 de abril regresa el pico y placa a Bucaramanga con rotación
No habrá pedagogía durante esta primera semana de rotación.
Bucaramanga
Luego de la suspensión del pico y placa en Bucaramanga y el área metropolitana durante la semana, este lunes 6 de abril regresa la restricción con nueva rotación y sin semana de pedagogía, inmediatamente se aplicarán sanciones a quienes no cumplan con este medida.
La restricción quedará de la siguiente manera:
- Lunes: 9 y 0
- Martes: 1 y 2
- Miércoles: 3 y 4
- Jueves: 5 y 6
- Viernes: 7 y 8
En el caso de pico y placa para los sábados, que aplicará desde el 11 de abril, comienza con los vehículos cuyas placas terminan en 7 y 8; 18 de abril: 9 y 0; 25 de abril: 1 y 2, y de manera sucesiva para los sábados siguientes.
La medida seguirá desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., quienes no cumplan con la restricción tendrán sanciones económicas.
Laura Basto Contreras
"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...