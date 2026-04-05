¡OJO! Este lunes 6 de abril regresa el pico y placa a Bucaramanga con rotación

Bucaramanga

Luego de la suspensión del pico y placa en Bucaramanga y el área metropolitana durante la semana, este lunes 6 de abril regresa la restricción con nueva rotación y sin semana de pedagogía, inmediatamente se aplicarán sanciones a quienes no cumplan con este medida.

La restricción quedará de la siguiente manera:

Lunes: 9 y 0

Martes: 1 y 2

Miércoles: 3 y 4

Jueves: 5 y 6

Viernes: 7 y 8

En el caso de pico y placa para los sábados, que aplicará desde el 11 de abril, comienza con los vehículos cuyas placas terminan en 7 y 8; 18 de abril: 9 y 0; 25 de abril: 1 y 2, y de manera sucesiva para los sábados siguientes.

La medida seguirá desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., quienes no cumplan con la restricción tendrán sanciones económicas.