Dormir en el estadio y vivir un Mundial: la experiencia de Airbnb en Ciudad de México

Como antesala al Mundial de 2026, Airbnb presentó una propuesta inédita para los aficionados al fútbol: una estancia dentro del Estadio Ciudad de México, donde un grupo selecto de huéspedes podrá vivir una noche en palcos convertidos en suites privadas con vista directa a la cancha.

La experiencia se llevará a cabo el próximo 5 de abril, tras la reapertura del estadio, y contará con la participación del exfutbolista Hugo Sánchez como anfitrión. El histórico delantero mexicano recibirá personalmente a los invitados y los guiará por distintos espacios del recinto, compartiendo momentos y anécdotas de su trayectoria profesional.

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Durante la jornada, los asistentes recorrerán zonas emblemáticas del estadio, participarán en actividades diseñadas alrededor de la figura del exjugador y compartirán espacios como “La Tribuna de Hugol”, creada especialmente para la experiencia. Además, podrán personalizar objetos como balones y gorras, sumado a esto disfrutarán de una cena inspirada en la gastronomía mexicana preparada por un chef privado.

La propuesta incluye también la posibilidad de dormir dentro del estadio en suites acondicionadas para la ocasión, y al día siguiente, los huéspedes tendrán un desayuno especial que dará cierre a la experiencia.

Como parte del paquete, Airbnb entregará a los participantes boletos para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará el 11 de junio en el mismo escenario, completando así una vivencia que combina alojamiento, entretenimiento y acceso a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Los interesados podrán solicitar la reserva a partir del 23 de marzo a través de la plataforma de Airbnb. La experiencia será gratuita para un grupo de hasta cuatro personas, incluirá alimentación durante la estancia y estará sujeta a disponibilidad, condiciones y proceso de selección establecidos por la plataforma.