Dónde nace río Magdalena y cuál es su recorrido: De Huila al Atlántico atraviesa estos departamentos / AscentXmedia

Colombia es reconocida por su enorme riqueza hídrica y biodiversidad, incluso, uno de sus principales tesoros naturales es el río Magdalena, la arteria fluvial más importante del país.

Este río no solo ha sido clave en el desarrollo económico e histórico de la nación, sino que también conecta regiones, culturas y ecosistemas a lo largo de miles de kilómetros.

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Dónde nace el río Magdalena

El río Magdalena nace en el Páramo de las Papas, ubicado en el Macizo Colombiano, a una altura aproximada de 3.685 metros sobre el nivel del mar.

Este punto geográfico se encuentra entre los departamentos del Huila y Cauca, una zona considerada como una de las principales fábricas de agua del país.

Desde su nacimiento, el río inicia un extenso recorrido hacia el norte, descendiendo desde la cordillera de los Andes hasta desembocar en el mar Caribe, en el departamento del Atlántico.

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Historia del río Magdalena

Antes de la llegada de los españoles, el río Magdalena ya tenía gran relevancia para las comunidades indígenas. Los pueblos del Caribe lo llamaban Karakali o Karihuaña, que significa “Gran río de los caimanes”.

Por otro lado, en el Alto Magdalena, se conocía como Huana-hayo o Huacayo, mientras que los muiscas lo denominaban Yuma, que traduce “Río amigo”.

En el año 1501, el conquistador español Rodrigo de Bastidas lo bautizó como Río Grande de la Magdalena, en honor a Santa María Magdalena, nombre que se mantiene hasta la actualidad.

Durante la época colonial y republicana, este río fue la principal vía de transporte, comercio y comunicación entre el interior del país y la costa Caribe.

El río Magdalena es fundamental para Colombia por varias razones:

Es la principal vía fluvial del país.

Abastece de agua a millones de personas.

Sostiene actividades como la pesca, agricultura y transporte.

Conecta el interior con el Caribe colombiano.

Río Magdalena: recorrido

Antioquia

Atlántico

Bolívar

Boyacá

Caldas

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Huila

La Guajira

Magdalena

Norte de Santander

Quindío

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima

Valle del Cauca

Además, su cuenca hidrográfica tiene influencia en otros territorios como Córdoba, Sucre, La Guajira, Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, consolidándose como el sistema fluvial más importante del país.

Su desembocadura se da en Bocas de Ceniza, en el mar Caribe, donde sus aguas finalmente se encuentran con el océano Atlántico.

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