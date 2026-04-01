Wilmar Mejía renunció al DNI tras escándalo por presuntos vínculos con disidencias de ‘Calarcá’

No para el escándalo por los supuestos vínculos entre miembros del Gobierno y las disidencias de las Farc.

Al escándalo le salió un nuevo capítulo con la renuncia de Wilmar Mejía a la Dirección Nacional de Inteligencia, luego de que la fiscal Luz Adriana Camargo confirmara la veracidad de la información recopilada de unas USBs incautadas a disidentes de alias “Calarcá”.

La fiscal Camargo aseguró que confirmaron que sí existen vínculos entre un General del Ejército Nacional y un funcionario del Gobierno Nacional con estas disidencias.

Por lo cual, este martes, Wilmar Mejía confirmó que renunció a la entidad una vez se levantó la suspensión de la Procuraduría General de la Nación.

Señaló que todo es mentira, y que las acusaciones en su contra son producto de una retaliación tras haber descubierto unos presuntos vínculos entre Oficiales de alto rango del Ejército con el narcotráfico.

A su vez, reiteró en que no conoce ni ha hablado con “Calarcá”, y que la Fiscalía ha incurrido en varias contradicciones y supuestas irregularidades, en las que habrían forzado testimonios en su contra.

¿Qué ha dicho el presidente sobre el caso?

El presidente Gustavo Petro ha defendido en reiteradas ocasiones tanto al General Luis Miguel Huertas, como a Wilmar Mejía, asegurando que todo es un entramado para afectar al Gobierno.

Tanto así, que solicitó a la Procuraduría que levantara las suspensiones provisionales que dejó a Huertas y a Mejía apartados de sus cargos, mientras adelantaban la investigación por estos hechos.

No obstante, este fin de semana se conoció una declaración de la fiscal Camargo, en la que confirmaba la veracidad de la información incautada en chats, sobre vínculos entre funcionarios y las disidencias de alias “Calarcá”z

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