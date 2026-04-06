“Su silencio es un grito muy fuerte”: Fajardo a Cepeda, tras denuncias de corrupción en el Gobierno

El candidato presidencial Sergio Fajardo se refirió al silencio del también candidato Iván Cepeda frente a los recientes cuestionamientos, por presuntos casos de corrupción en el Gobierno sobre el presunto financiamiento de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, y aseguró que es un tema que debe ser aclarado ante la opinión pública.

“Ese silencio es un grito muy fuerte. Es un silencio frente a toda la corrupción que ha tenido este gobierno. El candidato Cepeda está mudo, y eso significa que es cómplice por omisión. Yo no digo que él sea una persona corrupta, ni más faltaba, pero esa forma de actuar frente a esta situación genera cuestionamientos”, afirmó Fajardo.

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El aspirante a la Presidencia insistió en la importancia de que todos los actores políticos fijen una postura clara frente a estos hechos y asuman su responsabilidad ante el país.

“Cada uno asume su responsabilidad. Yo no estoy hablando en abstracto, vengo de gobernar y de haber luchado contra la corrupción desde el poder, demostrando que se puede garantizar que cada peso llegue donde tiene que llegar en Colombia”, señaló.

Fajardo reiteró que los recursos públicos deben destinarse a sectores como salud, educación, infraestructura y empleo, y subrayó la necesidad de fortalecer los controles para evitar irregularidades.

¿Interceptaciones ilegales?

Sergio Fajardo además rechazó que se estén haciendo presuntos seguimientos o interceptaciones ilegales.

“No tenemos nada que ocultar, pueden grabarme todas las conversaciones que quieran, yo no vengo del mundo de la oscuridad”, Sergio Fajardo dice que no teme que esté siendo víctima de interceptaciones por parte del Gobierno, a propósito de la polémica por supuestas ‘chuzadas’ a Abelardo De la Espriella.

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Por su parte, Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial expresó su preocupación por posibles interceptaciones ilegales que estarían siendo adelantadas por el Gobierno a través de sus instituciones.

“No tenemos absolutamente nada, pero no aceptamos interceptaciones ilegales. Eso a nosotros nos parece grave, que haya interceptaciones legales, por supuesto, pero si son ilegales no las compartimos”, sostuvo Bonilla.