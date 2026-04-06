David Luna solicita a la DNI y a la UNP aclarar si lo han interceptado ilegalmente

David Luna advirtió que el represamiento de consultas previas y la falta de megavatios podrían provocar un apagón en el corto plazo. | Foto: Caracol Radio.

El exprecandidato presidencial y exsenador David Luna les envió un derecho de petición a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el que pide aclarar si existe o existió la ‘Operación Grecia’ para, presuntamente, intervenir ilegalmente sus comunicaciones y las de otros integrantes de la oposición.

En el recurso, el excongresista informó que ha recibido información sobre la existencia de esta operación de inteligencia con la que se habría recopilado información relacionada con él.

“Desconozco el alcance, la finalidad y el sustento legal de dicha operación, lo que me genera una profunda preocupación por la potencial afectación o vulneración de mis derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre, la seguridad personal, el debido proceso y, en general, la dignidad humana, al ser objeto de actividades de inteligencia sin mi conocimiento ni justificación aparente”, señaló.

Por ejemplo, a la Dirección Nacional de Inteligencia le escribió: “En caso de haber sido objeto de alguna actividad de inteligencia, se sirva detallar la información específica que se ha recopilado sobre mi persona, qué autoridad las ordenó, las razones constitucionales y legales que sustentan dicha recolección y las medidas adoptadas para garantizar la protección de mis derechos a la honra, el buen nombre, la intimidad personal y familiar, y el debido proceso“.

También pidió que se le informe si la posible información recopilada sobre él ha sido compartida o transferida a otras entidades, especialmente a la UNP.

“En caso afirmativo, se sirva especificar qué tipo de información fue compartida, la fecha de transferencia y el fundamento legal que autorizó dicho intercambio, garantizando la observancia de los principios de finalidad, necesidad y temporalidad del habeas data”, agregó.

Y en el marco del escándalo sobre las presuntas interceptaciones al candidato presidencial Abelardo De La Espriella, por parte del Gobierno Nacional, Luna dijo que este sería un “abuso de poder”.

“El presidente Petro reconoce que tiene informes de inteligencia sobre opositores y su exdirector de Inteligencia está prófugo de la justicia. Esto es un abuso de poder idéntico al que Petro tanto denunció en su época como congresista, pero que ahora está ejerciendo. Tanto criticó para llegar a hacer lo mismo. Exijo que se me responda con brevedad y a detalle cada una de las preguntas formuladas", añadió.