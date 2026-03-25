Emprendimientos y empresas serán beneficiadas con nuevo incentivo entregado por la Alcaldía

Medellín

A través de un proyecto que le apuesta a promover el crecimiento del tejido empresarial de la ciudad y la integración a mercados nacionales e internacionales, la Administración Distrital, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, beneficiarán a 420 empresas y emprendimientos locales a través de un proyecto que le apuesta a promover el crecimiento del tejido empresarial de la ciudad y la integración a mercados nacionales e internacionales, para generar así más empleos de calidad.

¿En qué consiste este proyecto?

Diferentes empresas y emprendimientos, principalmente que hagan parte de las industrias creativas en la ciudad de Medellín, fortalecerán el desarrollo de sus estrategias comerciales por medio de 5 componentes orientados al desarrollo de capacidades relacionadas con, la internacionalización, el fortalecimiento al sector de industrias creativas, la transformación digital y el liderazgo.

El primer componente del proyecto, beneficiará a 150 emprendedores, micro y pequeños empresarios con el de desarrollo de capacidades empresariales. El segundo preparará a 50 empresas exportadores que hagan parte de los sectores de industrias creativas y negocios con enfoque digital, para fortalecer su competitividad en el mercado internacional.

El tercer componente potenciará las capacidades de gestión de 70 empresas y emprendimientos del sector audiovisual, musical y su cadena de valor, con el propósito de mejorar su productividad y competitividad, mediante formación grupal y asesoría personalizada.

La Escuela de Liderazgo, como cuarto componente del proyecto, fortalecerán las capacidades de visión estratégica de 50 empresarios del ecosistema moda, con formación y relacionamiento para impulsar su competitividad y proyección en el mercado.

Por último, el componente de Transformación Digital potenciará la capacidad comercial y de mercadeo de 100 micro, pequeñas y medianas empresas de distintos sectores. El desarrollo de un diagnóstico de madurez digital, permitirá identificar brechas, diseñar el plan de acción, y brindar un acompañamiento ajustado a sus necesidades digitales.

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En el mes de abril será la apertura de las inscripciones, los interesados en participar en el programa y que cumplan con los requisitos establecidos en cada componente podrán inscribirse en https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-desarrollo-economico/.