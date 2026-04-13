Conozca el método con el que 800 empresas en Latam y EE. UU están monetizando a través de Instagram

Estas son las nuevas reglas para poder cancelar el plan del celular o del internet de la casa. Foto de referencia: Getty Images / Xavier Lorenzo

En la actualidad las redes sociales determinan cuántas personas llegan a una marca, qué productos conocen y qué tan rápido deciden comprar, convirtiéndolas en el principal canal para impulsar las ventas y el crecimiento empresarial.

De acuerdo con cifras del Global Web Index (GWI), 54 % de los usuarios adultos utiliza estas plataformas para buscar información antes de comprar, mientras que un informe de Meta, indica que 70 % de los usuarios adquiere un producto después de verlo en Instagram, y el 49 % realiza compras impulsivas tras exponerse a contenido en redes sociales, de acuerdo con PwC.

Estas cifras muestran que las empresas deben pasar de una presencia ocasional a una gestión estratégica de sus canales digitales; sin embargo, muchas aún publican sin intención comercial clara ni métricas, manejando las redes de forma improvisada, cuando deberían administrarse como una unidad de negocio.

Bajo esta premisa, Monica Montañez, se ha posicionado como una consultora estratégica en monetización digital en la región, al llevar a más de 800 empresas en Colombia, México, España, Estados Unidos, Venezuela, Guatemala y Japón, a convertir Instagram en el principal canal de ventas, logrando resultados en entre uno y tres meses de implementación estratégica.

Señala que uno de los principales problemas que enfrentan las marcas es la falta de estructura en la gestión de sus redes sociales.

“Muchas empresas crean sus cuentas en Instagram, Tiktok o Facebook y comienzan a publicar sin saber qué quieren lograr, no miden resultados ni tienen procesos claros para convertir la visibilidad en ventas y crecimiento. Esto se traduce en estructuras poco claras, sobrecarga de funciones en una sola persona y ausencia de objetivos concretos por contenido”, explica.

De acuerdo con la experta, esta falta de planificación limita el impacto real de las redes sociales en las ventas. Por ello, insiste en que las marcas deben entender estos canales como un espacio comercial y no solo de exposición, con objetivos claros, storytelling, copywriting persuasivo y procesos definidos para acompañar al usuario desde el primer contacto hasta la compra.

Esto supone entender qué contenido funciona, cómo interactuar con la audiencia y cómo cerrar oportunidades comerciales, especialmente en formatos como las historias, donde hoy se concentra una parte importante de las conversiones.

Mónica Montañez, asegura que los resultados pueden verse en plazos relativamente cortos cuando existe constancia y claridad en la ejecución.

“En los procesos de asesoría que he desarrollado con distintas marcas, los incrementos en ventas digitales suelen aparecer entre uno y tres meses. Hemos tenido casos como La Poción, donde un video superó los 2 millones de vistas; Joyas Napoleón, que creció 10 % en seguidores y alcanzó más de un millón de visualizaciones; o Creative Staff, que pasó de 47.000 a 493.000 seguidores y logró una agenda llena”, afirma.

Además, ha liderado espacios de formación en Ecomwom, un ecosistema enfocado en el crecimiento femenino en el comercio electrónico, donde ha capacitado a más de 1.000 mujeres, ampliando el alcance de estas prácticas en el desarrollo de negocios digitales en la región.