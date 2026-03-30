Boyacá lanza plataforma ENKO para fortalecer a 5.000 mipymes con formación gratuita digital

Boyacá

En Boyacá fue presentada una nueva estrategia para fortalecer a los pequeños y medianos empresarios del departamento. Se trata de la plataforma ENKO, una herramienta digital que llega gracias a una alianza entre el Banco de Bogotá, Visa y la Secretaría de Desarrollo Empresarial, con 5.000 cupos gratuitos para emprendedores.

La secretaria de Desarrollo Empresarial de Boyacá, Elina Ulloa, explicó en Caracol Radio que esta iniciativa responde a las necesidades del tejido productivo regional. “Tuvimos la oportunidad de materializar una alianza estratégica con el Banco de Bogotá y Visa para ofrecer a 5.000 pequeños y medianos empresarios de Boyacá una oportunidad muy valiosa de fortalecimiento de sus capacidades”, afirmó.

Según la funcionaria, más del 80% del sector empresarial en el departamento corresponde a mipymes, por lo que este tipo de herramientas son fundamentales. “Existe la necesidad de contar con instrumentos que les permitan superar el ‘valle de la muerte’, es decir, fortalecerse y estar preparados para los embates naturales del mercado”, señaló.

Sobre el contenido de la plataforma, Ulloa indicó que ENKO ofrece formación práctica para el manejo de los negocios. “Tiene contenidos asociados al ejercicio financiero, al costeo y al control del flujo de dinero, pero también fortalece capacidades de liderazgo y ofrece herramientas de mercadeo y manejo de clientes en línea”, explicó.

Frente al papel de las entidades aliadas, la secretaria precisó que “el Banco de Bogotá, junto con Visa, financia esta plataforma que será gratuita para los boyacenses en estos 5.000 cupos”, mientras que el Gobierno departamental brindará respaldo institucional y apoyará la identificación de los beneficiarios.

Ulloa indicó que la implementación iniciará en las próximas semanas. “Estamos programados para mediados de abril en territorio y esperamos que los cupos se activen de manera casi inmediata”, dijo, invitando a los empresarios a estar atentos a los canales oficiales para acceder a esta oportunidad.