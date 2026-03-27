Ofero Colombia entrega vehículos eléctricos a 100 estudiantes universitarios del país

Colombia

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo de jóvenes colombianos y apoyar su movilidad diaria, Ofero Colombia realizó la iniciativa “100 maneras de dar gracias”, mediante la cual entregó 100 vehículos eléctricos a estudiantes de diferentes regiones del país.

Los beneficiarios fueron seleccionados a partir de historias enviadas desde distintos departamentos, en las que los participantes explicaban cómo un vehículo eléctrico podría facilitar su acceso a la educación, al trabajo o mejorar su calidad de vida. Los estudiantes provienen de regiones como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, lo que refleja el alcance nacional de la convocatoria.

Una apuesta por la movilidad sostenible

Además de reconocer el esfuerzo de los jóvenes, la iniciativa busca promover la movilidad eléctrica como una alternativa de transporte eficiente y sostenible en las ciudades colombianas. En los últimos años, estos vehículos se han convertido en una opción cada vez más utilizada por estudiantes y jóvenes trabajadores que buscan soluciones de transporte más económicas y prácticas.

Crecimiento de la marca en Colombia

Ofero Colombia es una marca enfocada en soluciones de movilidad eléctrica en dos ruedas, con bicicletas y vehículos diseñados para el desplazamiento urbano.

Actualmente cuenta con cerca de 200 tiendas en el país y comercializa más de 4.000 unidades mensuales. Además, proyecta cerrar el año con más de 330 puntos de venta, consolidándose como una de las marcas de mayor crecimiento en el sector.

Impacto social y oportunidades

La iniciativa hace parte de una estrategia que combina impacto social, innovación en movilidad y emprendimiento. Para la marca, facilitar el acceso a vehículos eléctricos puede convertirse en una herramienta que permita a muchos jóvenes estudiar, trabajar o emprender con mayor facilidad.

Cuando una tienda Ofero abre, no solo vende vehículos. Genera empleo. Impulsa movilidad sostenible y activa la economía local.