Captado en un humedal de Bogotá, por primera vez, el apareamiento del búho negruzco, rara especie

En medio de frenéticos días que se viven en ciudades principales como Bogotá, hay imágenes que roban la atención. En las últimas horas, una cámara trampa de la Secretaría Distrital de Ambiente documentó por primera vez en video el momento exacto en el que dos búhos negruzcos (Asio stygius) se aparean.

Esta es una hazaña histórica para la biología, teniendo en cuenta que esta es una especie de ave de la que no se encuentran muchos registros. La imagen fue lograda debido a la existencia de una cámara trampa del programa de monitoreo en una Reserva Distrital de Humedal de la ciudad.

Hay muy pocos videos sobre los búhos negruzcos. De hecho, su biología reproductiva solo tenía descripciones anecdóticas de México y Cuba. A pesar de su rareza, esta especie ha sido vista en los humedales de Córdoba, Juan Amarillo–Tibabuyes, Chiguasuque La Isla, Techo, La Vaca y Torca–Guamaral.

El búho negruzco es reconocible por sus plumas que forman unas largas y paradas orejas, un disco facial oscuro y unos ojos de un amarillo intenso. Mide entre 38 y 46 cm pesando entre 632 y 675 g, la hembra es más pesada.

Este búho suele ser solitario, de día posa en árboles frondosos, a veces en plantaciones de especies exóticas (como pinos), en general cerca del tronco, donde es más difícil verlo.

La alimentación se basa principalmente en otras aves como la torcaza (Zenaida auriculata), el cuco americano (Coccyzus americanus), la tingua azul (Porphyrio martinica) y el azulejo (Thraupis episcopus), complementadas con murciélagos e insectos.