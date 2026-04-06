Cierre total del Cementerio Central de Cúcuta por intervenciones forenses

Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta anunció el cierre temporal y la restricción de ingreso al Cementerio Central de la ciudad, medida que estará vigente del 6 al 17 de abril de 2026, debido a la ejecución de intervenciones forenses en el marco de disposiciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

De acuerdo con la administración municipal, esta decisión busca facilitar los procedimientos técnicos y garantizar el cumplimiento de acciones orientadas a la búsqueda de la verdad y la protección de derechos de las víctimas, en un proceso que requiere condiciones especiales de acceso y control.

Durante los días de cierre no se permitirá el ingreso de visitantes al camposanto. Asimismo, quedarán suspendidas las labores de mantenimiento en bóvedas, osarios y sepulturas, mientras que las actividades previamente autorizadas serán reprogramadas por las autoridades competentes.

La única excepción contemplada corresponde a los procesos de inhumación que cuenten con la debida autorización, los cuales podrán desarrollarse bajo estrictas medidas de control.

Desde la Alcaldía se hizo un llamado a la ciudadanía para acatar la medida y comprender la importancia de estos trabajos, que hacen parte de los esfuerzos institucionales por avanzar en el esclarecimiento de hechos y la garantía de derechos en el contexto del conflicto armado.

Para mayor información, la administración dispuso sus canales oficiales, donde se estarán comunicando posibles actualizaciones relacionadas con el desarrollo de estas intervenciones.