Se acerca escogencia del director de la Biblioteca Pública

Cúcuta

La escogencia del nuevo director de la Biblioteca Pública empezará la recta final en el día de mañana cuando se de cumplimiento al cronograma trazado para ese fin.

Luego del lamentable deceso de Julio García Herreros, la Junta Directiva de la entidad busca a su sucesor dentro de una larga lista de candidatos que se postularon.

Son cinco los nombres que más suenan y que han tenido acogida dentro de diversos sectores que están representados en esa organización.

En la baraja de candidatos están: Luis Fernando Niño Consejero de Paz, Diego Clavijo, actual jefe de prensa de la Cámara de Comercio, Tania Manzano, Comunicadora Social, Alex Brahim director de proyectos de cultura en la región, y Douglas Serrano, abogado, entre otros.

Luego que se cumpla la evaluación de las hojas de vida se procederá a la publicación de los resultados de las mismas. Posteriormente se realizaran entrevistas presenciales, y el 15 de abril se estaría conociendo el nombre del nuevo director.