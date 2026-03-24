Unidad de Búsqueda recuperó más de 10 cuerpos de personas no identificadas en cementerio de Montería. Foto: UBPD.

Montería

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) culminó la segunda fase de intervención en el cementerio San Antonio del barrio P5, en Montería. La acción humanitaria permitió la recuperación de 16 cuerpos de personas no identificadas (CNI) e identificadas no reclamadas (CINR).

“Esta intervención se desprende de la investigación humanitaria y extrajudicial de la UBPD y que está enmarcada por el Plan Regional de Búsqueda del Alto Sinú y Montería, una estrategia integral para dar respuesta a las familias de los municipios de Tierralta, Valencia y Montería, donde se registran 2.257 personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado”, se explicó por parte de la UBPD.

Pese a las dificultades registradas por las fuertes lluvias que ha enfrentado esta sección del país, el equipo forense de la UBPD habría logrado la intervención de 22 bóvedas previamente caracterizadas.

“Estos 16 cuerpos representan una cifra significativa y una luz de esperanza para las familias buscadoras cordobesas. Cada hallazgo nos acerca a encontrar a sus seres queridos y así aliviar el dolor causado por la desaparición”, afirmó Juan Carlos Zuleta Quiñones, coordinador de la UBPD en Córdoba.

Finalmente, se explicó que “los cuerpos recuperados luego de ser revisados y verificados fueron embalados siguiendo los protocolos de cadena de custodia y remitidos al Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación de Medellín y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para continuar con el proceso de identificación”.

Con la intervención realizada en 2025, en total la UBPD habría recuperado cerca de 23 cuerpos en el cementerio P5 de Montería.

“Según el universo de la Unidad de Búsqueda, en Montería se tiene un registro de 736 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, siendo el segundo municipio con mayor afectación después de Tierralta, donde se reportan 1.000 casos”, detalló la UBPD.