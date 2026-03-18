Maquinaria del Metro de Bogotá sería la responsable de los daños en el deprimido de la calle 72

Esta mañana se registró un incidente en el deprimido de la calle 72. Debido a la emergencia, la Secretaría Distrital de Movilidad cerró a las 10:42 a.m. de manera preventiva los carriles del viaducto. Horas más tarde, el IDIGER informó que la autoridad de tránsito restableció la movilidad, pero mantiene el cierre preventivo en el carril Occidente-Oriente.

Aunque durante la mañana se realizó la limpieza de residuos en la vía, no se sabía qué había ocasionado esta afectación. Sin embargo, en horas de la tarde, la Empresa Metro de Bogotá informó que fue su maquinaria la que generó el daño en la placa superior del viaducto de la calle 72.

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“Maquinaria del consorcio Metro Línea 1 generó un daño en la placa superior del viaducto de la calle 72, rompiendo la placa y produciendo caída de material sobre la calzada”, fue lo que dijo la empresa a través de un comunicado.

Metro de Bogotá aclaró que este hecho no representa ningún problema de estabilidad estructural del viaducto. “Las reparaciones correspondientes serán realizadas de manera inmediata para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del proyecto”, agregó la empresa.

De igual manera, la empresa solicitó al consorcio ML1 tomar todas las acciones necesarias para fortalecer el control sobre las actividades de cada uno de los actores del proyecto, “evitando que se repitan situaciones que puedan generar daños o accidentes”.