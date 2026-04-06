Becas en artes escénicas en Bogotá hasta el 14 de mayo: Así puede aplicar

La Dirección de Lectura y Bibliotecas en Bogotá ha dado a conocer dos becas disponibles para los ciudadanos del distrito que estén interesados en artes escénicas con los espacios de lectura de BibloRed.

Concretamente, los espacios se llaman:

La Beca LEP para la Circulación de Espectáculos en Formato de Música de Cámara

Beca LEP – Circulación de Espectáculos de Danza en BibloRed.

“Con los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos seguimos fortaleciendo el ecosistema cultural de Bogotá, llevando las artes escénicas a nuevos públicos y territorios. Estas becas no solo impulsan la creación y circulación artística, sino que también consolidan a las bibliotecas públicas como escenarios vivos de encuentro, diálogo y experimentación cultural”, señaló Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.

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¿De qué tratan las dos becas en Artes Escénicas disponibles entre abril y mayo de 2026?

Beca LEP para la circulación de espectáculos en formato de música de cámara en BibloRed

Esta beca está dirigida a agrupaciones musicales de pequeño formato (entre 2 y 5 integrantes) que propongan un circuito de conciertos en las bibliotecas públicas de BibloRed.

Las propuestas deben explorar repertorios de jazz, músicas colombianas y latinoamericanas, desde el lenguaje del ensamble de cámara, e integrar procesos de mediación cultural que acerquen estos contenidos al público.

La iniciativa hace parte de la conmemoración de los 25 años de BibloRed y busca fortalecer la relación entre música, lectura y territorio, llevando experiencias sonoras a distintos espacios de la red de bibliotecas.

Valor de los incentivos: $105.000.000 (3 estímulos de $35.000.000)

$105.000.000 (3 estímulos de $35.000.000) Fechas de inscripción : del 31 de marzo al 14 de mayo de 2026 (5:00 p.m.)

: del 31 de marzo al 14 de mayo de 2026 (5:00 p.m.) ¿Cómo aplicar? Ingrese al siguiente link - https://cultured.gov.co/detalle/convocatorias/3675

Beca LEP – Circulación de espectáculos de danza en BibloRed

Esta beca convoca a compañías y artistas de danza contemporánea para circular sus obras en bibliotecas públicas de BibloRed, en dos categorías:

Duetos (2 intérpretes).

(2 intérpretes). Formatos medianos (4 a 8 intérpretes).

Las propuestas deben dialogar con la literatura colombiana o latinoamericana y adaptarse a los espacios arquitectónicos de las bibliotecas.

Las presentaciones combinan intervenciones en espacios convencionales y no convencionales como jardines, pasillos o espejos de agua e incluyen un componente de mediación cultural liderado por los propios artistas. Hace parte de la estrategia “El cuerpo se lee” y de la celebración de los 25 años de BibloRed, incluyendo una función destacada en octubre.

Fechas de inscripción: 31 de marzo al 30 de abril de 2026 (5:00 p.m.)

31 de marzo al 30 de abril de 2026 (5:00 p.m.) Inscripciones: Ingrese al siguiente link - https://cultured.gov.co/detalle/convocatorias/3672

Como apuntan estas informaciones, la publicación del listado de elegibles de ambas convocatorias será anunciado el 9 de julio de 2026 y entre finales de este año e inicios del siguiente se hará la ejecución de este espacio.

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