Silvestre Dangond y Manuel Turizo estrenan “El Pacto” Vallenato y Pop nuevamente juntos
Un vallenato que une dos géneros musicales y redefine la música colombiana
Silvestre Dangond y Manuel Turizo estrenan “El Pacto”, un vallenato que promete conquistar a fanáticos de todas las generaciones.
La unión de Silvestre Dangond, cuatro veces ganador del Latin GRAMMY, y Manuel Turizo, nominado al Latin GRAMMY y certificado Platino en Estados Unidos, da como resultado un tema con una fuerza única.
“Grabar con Manuel fue realmente increíble. Siempre admiré su trabajo y su voz, y tener la oportunidad de juntarnos para crear una canción así fue especial. Desde el primer momento sentimos una conexión inmediata; todo fluyó de manera natural y auténtica”, expresó Silvestre Dangond.
Por su parte, Manuel Turizo destacó: “Esta canción es un sueño hecho realidad; siempre he visto a Silvestre como un gran referente para la música colombiana. Veníamos buscando esta colaboración desde hace tiempo y me siento profundamente agradecido por compartir este tema con él”.
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“El Pacto” explora temas como la fragilidad de las promesas tras una ruptura. Más allá del despecho, refleja una honestidad cruda: aceptar que, aunque juramos no volver, dejamos a esa persona como un “Plan B” emocional.
La canción transmite la tensión entre la razón que insiste en decir adiós y la soledad que busca refugio en lo conocido, otorgando un sentido más profundo al clásico vallenato.
El videoclip, grabado entre Miami y playas colombianas, muestra a los artistas en escenarios vibrantes: paseos en moto, atardeceres coloridos y escenas llenas de frescura.
La combinación de sus voces convierte este vallenato en una experiencia auténtica, que respeta las raíces del género y las eleva con un toque moderno.
Esta colaboración llega en un momento clave para Silvestre, que busca reafirmar su versatilidad y solidez artística. “El Pacto” es un ejemplo de cómo dos talentos colombianos pueden unir fuerzas para crear algo inolvidable.