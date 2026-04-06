Silvestre Dangond y Manuel Turizo estrenan “El Pacto” Vallenato y Pop nuevamente juntos

Silvestre Dangond y Manuel Turizo estrenan “El Pacto”, un vallenato que promete conquistar a fanáticos de todas las generaciones.

La unión de Silvestre Dangond, cuatro veces ganador del Latin GRAMMY, y Manuel Turizo, nominado al Latin GRAMMY y certificado Platino en Estados Unidos, da como resultado un tema con una fuerza única.

“Grabar con Manuel fue realmente increíble. Siempre admiré su trabajo y su voz, y tener la oportunidad de juntarnos para crear una canción así fue especial. Desde el primer momento sentimos una conexión inmediata; todo fluyó de manera natural y auténtica”, expresó Silvestre Dangond.

Por su parte, Manuel Turizo destacó: “Esta canción es un sueño hecho realidad; siempre he visto a Silvestre como un gran referente para la música colombiana. Veníamos buscando esta colaboración desde hace tiempo y me siento profundamente agradecido por compartir este tema con él”.

Más información Shakira se consolida en el top 5 del Rock & Roll Hall of Fame 2026

“El Pacto” explora temas como la fragilidad de las promesas tras una ruptura. Más allá del despecho, refleja una honestidad cruda: aceptar que, aunque juramos no volver, dejamos a esa persona como un “Plan B” emocional.

La canción transmite la tensión entre la razón que insiste en decir adiós y la soledad que busca refugio en lo conocido, otorgando un sentido más profundo al clásico vallenato.

El videoclip, grabado entre Miami y playas colombianas, muestra a los artistas en escenarios vibrantes: paseos en moto, atardeceres coloridos y escenas llenas de frescura.

La combinación de sus voces convierte este vallenato en una experiencia auténtica, que respeta las raíces del género y las eleva con un toque moderno.

Esta colaboración llega en un momento clave para Silvestre, que busca reafirmar su versatilidad y solidez artística. “El Pacto” es un ejemplo de cómo dos talentos colombianos pueden unir fuerzas para crear algo inolvidable.