Bancos que tienen la tasa de interés más baja para compra de vivienda en 2026: FNA en la lista

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, el crédito de vivienda individual a un largo término es la oportunidad que tienen las personas naturales de financiar la compra de vivienda nueva, usada o en proceso de construcción de una vivienda de interés social.

La entidad aclara que dichos préstamos también pueden ser utilizados en la reparación o mejoramiento del domicilio en cuestión.

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¿Cuáles son las entidades bancarias con la tasa de interés más baja para adquirir un préstamo para comprar una vivienda en Colombia 2026?

Teniendo en claro lo que es un préstamo para vivienda, para este 2026 el mercado de crédito de vivienda en Colombia pasa por un periodo de ajuste donde la tasa promedio para la financiación hipotecaria en pesos bordea el 13% anual.

Por ello aquí le dejaremos las entidades financieras con la tasa de interés más baja en el mercado al momento de adquirir un préstamo para adquirir una vivienda, esto según los registros de la Superfinanciera de cortes finales de febrero de 2026.

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Banco Agrario

Producto/segmento: Hipoteca VIS 15 - 20 años.

Tasa de interés 2026: 10,6% - 10,9% EA.

Requisitos del banco para acceder al préstamo con este entidad

Edad: Persona natural entre 18 y 70 años.

Identificación: Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%.

Ingresos: Ingresos mensuales superiores a 1.5 salarios mínimos (SMMLV).

Antigüedad Laboral: Mínimo 12 meses en la actividad económica.

Formularios: Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos (CM-FT-102).

Documentos de la Vivienda: Certificado de Tradición y Libertad del inmueble (no mayor a 30 días), y en caso de ser usada, avalúo comercial.

Fondo Nacional del Ahorro (FNA)

Producto/segmento: Hipoteca VIS 7 - 20 años

Tasa de interés 2026: 10,8% - 10,9% EA, esto según los plazos

Requisitos del banco para acceder al préstamo con este entidad

Afiliación: Estar afiliado al FNA (cesantías o ahorro voluntario).

Puntaje: Alcanzar el puntaje mínimo de calificación.

Edad: Tener entre 18 y 75 años.

Capacidad de pago: Demostrar ingresos. Para empleados, certificación laboral con al menos 8 meses de ingresos en el último año.

Autorización: Autorizar el reporte y consulta en centrales de riesgo.

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Banco Caja Social

Producto/segmento: Hipoteca VIS 15 - 20 años

Tasa de interés 2026: alrededor de 12,5% - 11,6% EA

Requisitos del banco para acceder al préstamo con este entidad

Si es Empleado

Planilla Formulario de Solicitud de Crédito Hipotecario.

Fotocopia del documento de identidad.

Certificación laboral. Donde conste su sueldo, fecha de ingreso, cargo y tipo de contrato con fecha de expedición y vigencia, generalmente no mayor de 30 días.

Comprobante de pago de nómina.

Certificado de ingresos y retenciones.

Declaración de Renta, de llegar a aplicar.

Si es Trabajador Independiente

Solicitud de vinculación como persona natural.

Fotocopia de documento de identidad.

Extractos bancarios.

Banco Av Villas

Producto/segmento: Hipoteca VIS 7 - 15 años

Tasa de interés 2026: alrededor de 12,1% EA

Requisitos del banco para acceder al préstamo con este entidad

Generales

Ingresos superiores a un SMMLV.

No estar reportado en centrales de riesgo.

Ser un solo solicitante.

Empleado

Comprobantes de ingresos.

Contrato indefinido: 6 meses como mínimo.

Otro tipo de contrato: 12 meses como mínimo.

Pensionado

Ser menor de 75 años.

Último comprobante de pago de pensión.

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