El Mundial podría no cumplir expectativas: hoteles en Estados Unidos temen poco movimiento turístico

La expectativa económica alrededor del Mundial comienza a mostrar señales de flaqueza, especialmente en el sector hotelero de varias ciudades en Estados Unidos, una de las sedes de la máxima competencia del fútbol.

La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA, por sus siglas en inglés) aseguró que alrededor del 70 % de las habitaciones reservadas inicialmente por la FIFA en ciudades como Boston, Dallas, Los Ángeles, Filadelfia y Seattle fueron canceladas tras una demanda turística menor a la que se esperaba.

Frente a esta versión, la FIFA negó incumplimientos y sostuvo que la devolución de habitaciones hizo parte de los acuerdos establecidos previamente con las cadenas hoteleras.

“La liberación de habitaciones se realizó dentro de los tiempos pactados contractualmente con los hoteles asociados, como ocurre normalmente en eventos de esta magnitud”, explicó un portavoz de la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

Luego del sorteo del campeonato, los precios del hospedaje aumentaron considerablemente debido a la alta demanda, justo cuando los aficionados conocieron las ciudades donde jugarían sus selecciones. Sin embargo, en las últimas semanas las tarifas han comenzado a bajar gradualmente.

Aun así, los costos siguen siendo elevados para muchos seguidores. En ciudades como Boston, algunas habitaciones superan los 300 dólares por noche (1.117.626 pesos colombianos), una cifra que resulta elevada para el presupuesto de los fanáticos del deporte.

Por su parte, la AHLA confía en que las reservas aumenten conforme se acerquen las fechas del torneo, especialmente cuando los aficionados definan la compra de entradas.

Mientras tanto, Airbnb aseguró que la Copa del Mundo podría convertirse en el evento con mayor demanda de alojamiento en la historia de la plataforma, incluso por encima de los Juegos Olímpicos de París y Paralímpicos 2024.

Aunque el sector hotelero todavía puede obtener beneficios durante las fases definitivas del Mundial, cuando los aficionados suelen reservar con menos anticipación, cada vez toma más fuerza la idea de que el impacto económico del Mundial podría estar por debajo de las proyecciones presupuestas.