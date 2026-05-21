Conozca Candidateados Presidenciales 2026: plataforma de consulta electoral más grande del país

Colombia

Son menos de 25 días los que separan a la ciudadanía colombiana de las elecciones presidenciales en donde se elegirá presidente y vicepresidente para el periodo de 2026 a 2030.

De esta forma, la iniciativa Candidateados, que hace parte de Fundación Colombia 2050, presentó la sexta edición de la plataforma de consulta electoral más grande del país: Candidateados Presidenciales 2026, con un fin principal: dar a conocer las propuestas de cada aspirante a la Presidencia.

Y es que en sus versiones anteriores, especialmente en el proceso de Consejos de Juventud que se llevaron a cabo en 2025, la plataforma superó más de un millón de consultas, evidenciando su impacto en la promoción de un voto informado, consciente y participativo.

¿Qué contiene la plataforma Candidateados Presidenciales 2026?

Pues bien, para esta edición 2026, la plataforma Candidateados Presidenciales 2026 pondrá a disposición de los usuarios un radar completo de lo que proponen cada uno de los aspirantes a la Casa de Nariño.

Es decir, tendrá un ejercicio comparativo y pedagógico sobre las propuestas de los 13 candidatos presidenciales actualmente en contienda, permitiendo a los votantes conocer, contrastar y analizar sus posturas frente a los principales temas del país.

¿Cómo se presentarán en la plataforma las propuestas de los candidatos?

Según la Fundación Colombia 2050, Candidateados Presidenciales 2026 sistematizará las propuestas en seis macro áreas priorizadas a partir de la encuesta realizada por el Instituto de Ciencia Política en 2025, las cuales reflejan las principales preocupaciones ciudadanas:

Educación de calidad y oportunidades para los jóvenes

Corrupción y transparencia en el gobierno

Salud y acceso a servicios de calidad

Seguridad y lucha contra la criminalidad

Empleo y crecimiento económico

Infraestructura y desarrollo regional

Sistema apartidista

Cabe recordar y resaltar que Candidateados Presidenciales 2026 es una plataforma e iniciativa apartidista que es desarrollada por una organización de la sociedad civil.

Esto quiere decir que es imparcial, no promueve ni respalda a ningún candidato o colectividad política que esté o no esté en la contienda electoral.

Para lograr reunir cada propuesta de cada aspirante se basó en las fuentes oficiales de cada candidato, es decir, página web, programas de gobierno, documentos públicos, entre otros.

Finalmente, la plataforma será lanzada en los primeros días de mayo, por lo que si requiere más información puede hacerlo visitando la página web www.candidateados.com.