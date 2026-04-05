El tren más rápido de América Latina alcanzará 350 km/h ¿Dónde queda y cuándo empieza a funcionar? Getty Images / Michael Dunning

El transporte ferroviario ha sido durante décadas uno de los medios menos desarrollados en América del Sur. Mientras que en otras regiones del mundo, como Asia y Europa, conceptos como ‘tren bala’ hacen parte de la cotidianidad de las personas desde hace más de 60 años.

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Sin embargo, en los últimos años, varios países como Chile o Perú se han embarcado en ambiciosos proyectos que prometen desatrasar la región. Tal es también el caso del Tren de Alta Velocidad (TAV) que construye Brasil, con el cual busca reducir exponencialmente el tiempo de recorrido entre dos de las ciudades más populares de Suramérica, São Paulo y Río de Janeiro.

¿Dónde estará el tren más rápido de América Latina?

El TAV recorrerá cerca de 510 kilómetros entre las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro y Campinas, como reseña el Blog de Transporte e Infraestructura de la Universidad Externado.

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De esta manera, el proyecto pretende conectar destinos claves para la movilidad laboral, el turismo y la educación.

¿Qué velocidad alcanzará el tren más rápido de Suramérica?

Según el boletín, el trazado incluye estaciones intermodales y diversas soluciones de infraestructura como túneles y viaductos, los cuales deben tener la capacidad de soportar los 350 km/h que espera lograr el tren durante su recorrido.

Con los cálculos iniciales se estima que un viaje en tren por el trayecto principal entre Sao Paulo y Rio de Janeiro tardaría una hora y 45 minutos; un cambio muy considerable frente a las más de cinco horas que actualmente puede demorarse un viaje por carretera.

Otro dato a tener en cuenta es también el uso de energía 100% eléctrica para su operación, lo que garantiza un menor impacto en el medio ambiente Aunque aún no hay cifras oficiales, el TAV está pensado para movilizar miles de usuarios cada día.

¿Cuándo empieza a funcionar el TAV de Brasil?

Cronista informa que el proyecto llegó ya a la última fase del Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental, el cual define las directrices en materia de construcción y financiación. Al tratarse de una megaobra de tal magnitud, el presupuesto ronda entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. La financiación hace parte de una asociación público-privada.

Así las cosas, dicho documento estableció también el calendario oficial de planificación para el TAV, el cual se espera que entre en operación comercial en 2032, comenzando las obras en 2027.