¿Las palabras ‘Asunción’ y ‘Ascensión’ de la Biblia significan lo mismo? Esto explicó la RAE

En el idioma español, algunas palabras tienen sonidos o estructura parecidas, pero, en realidad, tienen significados completamente diferentes.

En el contexto religioso católico, en particular en el marco de la Semana Santa, se habla mucho de las palabras ‘Asunción’ y ‘Ascensión’: por un lado, para hablar de la Virgen María cuando fue llevada al Cielo en cuerpo y alma, y por otro lado, cuando Jesucristo subió tras haber resucitado.

Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) ha aclarado que ‘Asunción’ y ‘Ascensión’ no son sinónimos y hacen referencia a hechos distintos.

A pesar de que las dos palabras implican “subir” o “elevar” al cielo, la principal diferencia está en quién realiza la acción y cómo ocurre.

¿Qué significa ‘Asunción’?

La Real Academia Española define ‘Asunción’ como la acción de asumir. Además, aclara que, en la religión católica, hace referencia a la elevación de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos y, por tanto, a la fiesta que conmemora este hecho el 15 de agosto.

Según explica la institución, el uso religioso de ‘Asunción’ hace referencia a la creencia de que la Virgen María fue llevada al Cielo en cuerpo y alma por acción de Dios, y no por sus propios medios.

Esto significa que María no subió por sí misma, sino que fue asumida, lo que en consideración de la RAE implica una acción pasiva.

En un contexto laico, ‘Asunción’ puede significar la aceptación o toma de un cargo o responsabilidad. Por ejemplo: “El lunes hará la asunción de su cargo”.

¿Qué significa ‘Ascensión’?

Por otro lado, la RAE indicó que ‘Ascensión’ se define como la acción de ascender y, además, en la religión católica hace referencia a la elevación de Jesucristo al cielo en presencia de sus discípulos, 40 días después de su resurrección.

Para la institución, la concepción religiosa de ‘Ascensión’ se refiere al momento en que Jesucristo, después de resucitar, asciende al cielo por su propio poder divino.

Lo que esto significa es que se trata de una acción activa, ya que, a diferencia de María, Jesús no es llevado, sino que sube por su cuenta al demostrar su divinidad y el cumplimiento de las Escrituras.

En un contexto no religioso, ‘Ascensión’ puede referirse a cualquier subida o escalada, como por ejemplo: “La ascensión a la montaña dura dos horas”.

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