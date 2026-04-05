Santa Marta reporta una Semana Santa segura con reducción de hechos delictivos

Santa Marta

En Santa Marta, las autoridades reportaron un balance positivo en seguridad durante la Semana Santa, con una reducción en hechos que afectan la convivencia y mayor presencia institucional en distintos puntos de la ciudad.

“Entregamos un balance positivo en materia de seguridad durante esta Semana Santa en Santa Marta, gracias al trabajo articulado de todas las autoridades, que permitió garantizar condiciones de tranquilidad tanto para samarios como para visitantes”. Dijo el secretario de Seguridad, coronel Carlos Bernal.

Los operativos se concentraron en playas, zonas turísticas y vías principales, además de controles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y la Terminal de Transportes, facilitando la movilidad de visitantes.

Le puede interesar:

Semana Santa de Guamal, Magdalena es declarada patrimonio cultural del departamento

También se reforzaron patrullajes, puestos de control y campañas de prevención, incluyendo verificación de antecedentes en sectores como Neguanje y difusión de líneas de emergencia. Las autoridades destacan que el trabajo conjunto permitió garantizar tranquilidad tanto a residentes como a turistas durante la temporada.