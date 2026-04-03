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06 abr 2026 Actualizado 03:02

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Santa Marta

Semana Santa de Guamal, Magdalena es declarada patrimonio cultural del departamento

La declaratoria también reconoce el papel de la Asociación Hermandad Jesús Nazareno y de la comunidad guamalera como responsables de mantener viva esta tradición.

Imagen de referencia monumento Semana Santa. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia monumento Semana Santa. Foto: Getty Images. / Manuel Breva Colmeiro

Imagen de referencia monumento Semana Santa. Foto: Getty Images.

Magdalena

La Semana Santa del municipio de Guamal fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial del Magdalena, en un reconocimiento a una de las tradiciones religiosas más representativas del sur del departamento.

La decisión quedó oficializada mediante un decreto expedido durante el Domingo de Ramos, que resalta el valor histórico, espiritual y comunitario de estas celebraciones, consideradas parte fundamental de la identidad cultural de la región.

La declaratoria también reconoce el papel de la Asociación Hermandad Jesús Nazareno y de la comunidad guamalera como responsables de mantener viva esta tradición a lo largo de generaciones, garantizando su continuidad y significado.

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Además, la celebración será incluida en el Plan Especial de Salvaguardia, una herramienta que busca proteger y fortalecer estas prácticas culturales, asegurando su preservación y transmisión en el tiempo.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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