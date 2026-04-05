¿No tiene cuenta para recibir el Ingreso Mínimo Garantizado? Bogotá hará megaferia de bancarización

Imagen de referencia, foto Gettyimages, Canva y logo de la Alcaldía de Bogotá.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Integración Social, realizará los próximos 8 y 9 de abril una megaferia con el fin de que la ciudadanía realice diferentes procesos de bancarización para poder recibir el Ingreso Mínimo Garantizado.

Este evento se realizará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en el Coliseo del Parque Metropolitano Cayetano Cañizares, la plazoleta del Parque El Tunal y el Polideportivo de las Cruces.

Según la entidad, se tiene previsto que esta feria ocurra de manera simultánea en tres puntos de la ciudad, donde se atenderá aproximadamente a 20.000 personas durante los días de la jornada.

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¿Cuáles serán los operadores que permitirán la apertura de cuentas en la megaferia de bancarización?

En estos escenarios se llevarán a cabo la apertura de diferentes cuentas bancarias con los siguientes operadores financieros:

Dale!

DaviPlata

MOVii

Bancamía

Banco Caja Social

También se adelantarán diferentes procesos para facilitar este proceso como la verificación de requisitos, la solución de bloqueos y suspensiones, la actualización de preferencias de pago y la entrega de información sobre las estrategias del Distrito incluyendo el beneficio de pasajes gratis del sistema de TransMilenio.

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¿Cuáles serán los puntos habilitados en la ciudad para la megaferia de bancarización en Bogotá?

A continuación le dejaremos los puntos habilitados por el distrito donde se desarrollará esta megaferia de bancarización con sus respectivas direcciones; dichos lugares fueron compartidos por el portal web oficial de la Alcaldía de Bogotá.

Parque Metropolitano Cayetano Cañizares (Avenida Carrera 80 #40-55 Sur), en la localidad de Kennedy.

(Avenida Carrera 80 #40-55 Sur), en la localidad de Kennedy. La plazoleta del Parque Metropolitano El Tuna l (Diagonal 50A #18-48 Sur, entrada 5), en la localidad de Tunjuelito.

l (Diagonal 50A #18-48 Sur, entrada 5), en la localidad de Tunjuelito. Polideportivo de Las Cruces (Carrera 5A #1-90), en la localidad de Santa Fe.

La entidad mencionó que esta jornada también contará con la participación de diferentes entidades distritales y nacionales, como el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), el cual brindará orientación sobre algunas encuestas y clasificación.

Asimismo, Colpensiones dispondrá de información sobre los beneficios y servicios que ofrece para toda la ciudadanía.

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Esta actividad masiva también contempla la atención focalizada en los componentes de pobreza extrema, persona mayor, primera infancia, educación, personas con discapacidad y personas que residen en paga diarios.

Añadido a esto, todos los que participen de esta jornada tendrán la posibilidad de acceder al servicio de Conexión Social, el cual es un programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá que, según se dice, tiene como propósito cerrar las brechas digitales y, a su vez, ampliar las oportunidades de estudio, empleo y emprendimiento.

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