¿Cuándo no se puede embargar una cuenta bancaria en Colombia 2026? Montos inembargables explicados

En Colombia, la ley contempla el embargo como una medida preventiva para garantizar el pago de una deuda u obligación al restringir el uso o disposición de ciertos bienes o derechos de una persona o entidad.

Una de estas herramientas es el embargo de cuentas bancarias, si bien la ley ha fijado límites que permiten proteger el mínimo vital de las personas en este caso.

El objetivo de estos límites es evitar que una persona quede completamente desprotegida económicamente, por lo que la ley reconoce que los ciudadanos deben conservar recursos básicos para vivir a pesar de las deudas.

¿Cuál es el límite de inembargabilidad para cuentas de ahorros de personas naturales?

Según la regulación de la Superintendencia Financiera, desde el 1 de octubre de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2026, el tope de inembargabilidad para cuentas de ahorro de personas naturales se fijó en $55.099.308. Tenga en cuenta que este límite se ajusta anualmente.

Esto implica que, si el saldo de una cuenta es igual o inferior a esa cifra, esta no puede ser embargada. En caso de que el saldo supere ese monto, solamente se podrá embargar el excedente y no la totalidad del dinero.

Una precisión importante es que este límite no aplica solamente para cuentas de ahorros tradicionales, sino que también para billeteras digitales (como Nequi o Daviplata) cuyo titular sea una persona natural.

Otros montos imebargables son los siguientes:

Procesos coactivos (Dian/entidades públicas): El límite para 2025 es de $25.397.490.

Salario mínimo: Es inembargable, excepto por cooperativas o deudas de alimentos.

¿El monto de inembargabilidad aplica por cuenta individual?

El embargo de cuentas bancarias aplica por la totalidad del dinero que una persona tenga en estas y no se aplica por cuenta individual.

En caso de que una persona tenga varias cuentas, deben sumarse todos los saldos y, si este resultado supera el límite, es el excedente el que será embargado. El objetivo de esta medida es que las personas “dividan” su dinero en varias cuentas para evadir el embargo.

¿En qué casos no se pueden embargar cuentas?

La Superfinanciera ha precisado en qué situaciones específicas el embargo de cuentas está limitado o no puede aplicarse, además de la protección a las cuentas que ya mencionamos:

El banco no puede ejecutar el embargo si el saldo no supera los $55 millones, incluso si existe una orden judicial o administrativa que lo ordene.

Algunos recursos tienen una protección especial, como el salario mínimo legal y los auxilios y prestaciones con carácter de subsistencia.

El proceso de embargo requiere de una orden judicial –emitida por un juez– o un acto administrativo –por ejemplo, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)–. Esto significa que los bancos no pueden embargar dinero por decisión propia.

Tenga en cuenta que las personas jurídicas en Colombia no tienen beneficio de inembargabilidad.

¿En qué casos sí se puede embargar el dinero de cuentas bancarias?

A pesar de que exista protección, sí existen excepciones en las que el dinero dentro del límite sí se puede ver afectado.

Estos casos son:

Si existen deudas con el Estado, por ejemplo: impuestos, multas o sanciones.

Si una persona debe cuotas de alimentos (hijos, cónyuge, etc.).

Las deudas con cooperativas pueden generar embargos con condiciones especiales, incluso sobre el salario.

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