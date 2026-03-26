Este el plazo para cobrar pago del primer ciclo 2026 de Renta Joven: Ya iniciaron las transferencias

En la mañana de este jueves, 27 de marzo, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció que inició el pago del primer ciclo de 2026 del programa Renta Joven.

Cabe recordar que Renta Joven es la evolución de Jóvenes en Acción . Se fomenta el acceso, permanencia y graduación de la educación superior y formación complementaria mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas y gestiona nuevas oportunidades para la movilidad social a través del empleo, emprendimiento y educación posgradual".

Según informó el DPS en su página web, en este ciclo 52.110 jóvenes del país se verán beneficiados y “recibirán los recursos por matrícula del segundo semestre de 2025, en el caso de instituciones de educación superior, y los meses de octubre y noviembre, para estudiantes del SENA”.

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¿Hasta cuándo hay plazo para cobrar el pago?

La entidad, que está a cargo del subsidio, explicó que los beneficiarios podrán cobrar la transferencia hasta el 5 de abril, último día en el que se pagará el primer ciclo de 2026 de Renta Joven.

¿Cómo se puede reclamar el giro de Renta Joven?

Prosperidad Social comentó que a partir de este primer ciclo “los jóvenes que reclaman las transferencias mediante giro cuentan con nuevos operadores: SuRed y SuperGiros. Esto permitirá entregar en este ciclo también la transferencia pendiente del ciclo 6 del año pasado a 17.179 participantes de esta modalidad, que fue aplazada debido a la no adjudicación de la operación de entrega en febrero”.

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Ahora, las transferencias de este ciclo se harán por medio de dos modalidades que la entidad explica en su página web:

Abono a cuentas registradas: que se hace a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) . En esta modalidad, 442 beneficiarios podrán cobrar la transferencia a partir del 27 de marzo.

. En esta modalidad, 442 beneficiarios podrán cobrar la transferencia a partir del 27 de marzo. Giro, dirigido a jóvenes que no tienen cuenta bancaria activa. En esta modalidad, 27.668 participantes podrán reclamar su transferencia en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros, del 27 de marzo al 5 de abril.

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