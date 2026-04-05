Más de 540 mil vehículos se movilizaron en Semana Santa por Boyacá

Boyacá

Tras finalizar la temporada de Semana Santa, el comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, entregó un balance positivo en materia de movilidad y seguridad vial durante el plan retorno en los diferentes corredores del departamento.

Según indicó el oficial, durante estos días se registró la movilización de 540.733 vehículos, de los cuales 262.216 salieron de la jurisdicción y 278.517 ingresaron. “Tuvimos una disminución del 8% en la movilidad en comparación con el año 2025, lo que permitió una mejor organización del tránsito en las vías”, señaló.

El coronel Lemus Pinto destacó especialmente los resultados en materia de siniestralidad vial. “Gracias a las actividades de prevención adelantadas en los diferentes ejes viales, logramos una reducción del 69% en accidentes de tránsito, del 56% en personas lesionadas y del 67% en muertes en las vías frente al año anterior”, afirmó.

En cuanto a los controles, explicó que se impusieron 453 órdenes de comparendo, se practicaron 104 pruebas de embriaguez y se inmovilizaron 30 vehículos por infracciones a la normativa de tránsito. “Las faltas más recurrentes fueron la falta de documentación, el incumplimiento de restricciones para vehículos de carga y la conducción en estado de embriaguez”, agregó.