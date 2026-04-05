Irán asegura haber frustrado rescate de piloto de EEUU, mientras Trump dice que fue salvado con vida
Según Teherán, la incursión fue repelida en el sur de Isfahán mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército y otras fuerzas de seguridad.
Irán aseguró este domingo (5 de abril) que logró frustrar un intento de Estados Unidos de rescatar al piloto de un caza derribado en su territorio, afirmando que varias aeronaves involucradas en la operación fueron alcanzadas.
Según Teherán, la incursión fue repelida en el sur de Isfahán mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército y otras fuerzas de seguridad, lo que habría impedido completar la misión de rescate.
Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que el militar fue localizado y rescatado con vida tras permanecer desaparecido en territorio iraní. Además, afirmó que el piloto se encuentra “sano y salvo”, aunque con algunas heridas, sin precisar su gravedad.
El incidente se produjo después de que Irán derribara el viernes (3 de abril) un caza F-15 estadounidense. De sus dos tripulantes, uno fue rescatado inicialmente, mientras que el otro permaneció desaparecido, lo que desencadenó un operativo de búsqueda.
En paralelo, otro avión militar estadounidense, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz, y su único tripulante también fue rescatado con vida.
