Trump da a Irán 48 horas para llegar a acuerdo sobre Ormuz o EEUU desatará el "infierno". Foto: Getty Images.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Irán tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho estratégico de Ormuz o se enfrentará a un “infierno”.

“Recuerden cuando le di a Irán diez días para CERRAR UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ”, escribió Trump en Truth Social, en referencia a su ultimátum emitido el 26 de marzo.

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“El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, dijo el presidente este sábado, y añadió: “¡Gloria a DIOS!”.

En un primer momento, el 21 de marzo, Trump había amenazado con “aniquilar” las centrales eléctricas de Irán —comenzando por la más grande del país— si Teherán “no abre TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS”, según escribió.

Sin embargo, dos días después, declaró que Washington estaba manteniendo “conversaciones muy buenas y productivas” con las autoridades iraníes y que había pospuesto por cinco días cualquier ataque contra las centrales eléctricas.

Posteriormente, volvió a prorrogar el plazo, fijando su vencimiento para las 00H00 GMT del martes.

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Expertos han señalado que los ataques contra la infraestructura energética civil podrían constituir un crimen de guerra.

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